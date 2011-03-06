به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، اکبر شریفیان‌پور یکشنبه در شورای معاونان منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی استان اصفهان اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی استان اصفهان باید دورکاری را اجرا کرده و نتایج آن را به استانداری اعلام کنند.

وی با اشاره به مصوباتی که پیش از این در جلسات شورای معاونان مطرح شده بود، افزود: در جلسه قبل سند راهبردی شرح خدمات تفصیلی یکپارچه کارکنان استانداری اصفهان تهیه و تصویب شد.

مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری اصفهان تصریح کرد: سال آینده حدود 200 نفر از شاغلان دستگاه‌های اجرایی به مناطق کمتر توسعه یافته استان می‌روند تا در این مناطق خدمت کنند.

وی با اشاره به دورکاری و نقاط مثبت آن بیان داشت: بیمه خدمات درمانی هشت نفر از بانوان را به صورت دورکاری استخدام کرده است.

شریفیان‌پور افزود: در جلسه گذشته این شورا 9 نفر اعلام آمادگی کردند که در برنامه ریزی برای سند راهبردی استان همکاری داشته باشند که از این تعداد سه نفر برای این منظور انتخاب شده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در قانون برنامه پنجم تاکید زیادی به تحول اداری در کشور شده است، اظهار داشت: مواد 50 تا 68 فصل چهارم از برنامه پنجم به تحول اداری اختصاص یافته که نشانگر اهمیت این موضوع است.