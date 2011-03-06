به گزارش خبرگزاری مهر، کامران معتمدی امروز در نشست خبری با بیان این مطلب افزود: در خصوص بحث تحت پوشش قرار گرفتن داروی آنژی‌پارس بنا بر دستور رئیس‌جمهوری نامه‌ای به وزارت بهداشت ارسال و به کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه ارجاع داده شد که جلسه آن اردیبهشت یا خرداد سال آینده برگزار می‌شود.

وی از راه‌اندازی کلینیک‌های زخم‌پای دیابتی در کشور خبر داد و گفت: ما مجری طرح نیستیم بلکه اصول علمی و استانداردسازی را در این زمینه انجام می‌دهیم و هدف از راه‌اندازی این کلینیک‌ها کمک به درمان زخم پای بیماران دیابتی است؛ این کلینیک‌های تخصصی تا پایان شهریور سال آینده در شهرهای اصفهان، شیراز، قزوین، اهواز، مشهد، تبریز و تهران راه‌اندازی می‌شود.

مجری طرح آنژی پارس با بیان اینکه مالکیت کلینیک‌های زخم‌پای دیابتی خصوصی است ، افزود: اما اولویت نخست با دانشگاه علوم‌پزشکی تهران است و هزینه هر کلینیک 20 تا 30میلیون تومان است؛ 300 پرستار در کشور آموزش زخم‌پای دیابتی را فرا گرفتند.

معتمدی گفت: تا زمانی که داروی آنژی‌پارس تحت پوشش بیمه قرار گیرد و به خاطر عوارض زیادی که این بیماری دارد در تلاش هستیم تا یکسری از اقدامات درمانی را برای پیشگیری از ابتلا بیماران دیابتی به زخم پا انجام دهیم؛ از این رو قصد داریم لوسیونی را از نیمه دوم سال آینده وارد داروخانه‌های سراسر کشور کنیم. با این اقدام می‌توان از ابتلای افراد دیابتی به زخم‌پای دیابتی پیشگیری کرد .

مجری طرح آنژی پارس در ادامه سرطان سینه را یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی و درمانی کشور دانست و افزود: درمان سرطان سینه در مرحله سوم حدود 36 میلیون تومان آن هم برای 12 آمپول هزینه بر می‌دارد؛ از این رو به دنبال وسیله‌ای بودیم که با آن بتوان تشخیص راحت‌تری نسبت به این بیماری در زنان داشته باشیم.

وی ادامه داد: بر همین اساس برای پیشگیری و تشخیص به موقع سرطان سینه باید خود زنان بتوانند در منزل معاینات دقیقی از خود داشته باشند، به همین خاطر به وسیله پت‌های کمک تشخیصی با نام "برست کیت " با همکاری خانه‌های سلامت شهرداری تهران برای نخستین بار این کار انجام می‌شود.

معتمد با بیان اینکه 15 میلیون زن ایرانی در خطر ابتلا به سرطان سینه قرار دارند، افزود: با این اقدام به تشخیص این بیماری کمک زیادی خواهد شد چرا که این پت، تشخیصی است و قدرت لامسه را افزایش می‌دهد؛ این پت تشخیصی از اردیبهشت سال آینده در داروخانه‌های سراسر کشور توزیع می‌شود.