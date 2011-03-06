رسانه های صهیونیست برای بر هم زدن رابطه حماس با اردن تلاش می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السبیل اردن، "صلاح البردویل" گفت : آنچه روزنامه صهیونیستی هآرتض درباره بازداشت یک تبعه اردنی در نوار غزه منتشر کرده است کذب محض است.

البردویل تصریح کرد: "هشام السعیدنی" به اتهام دست داشتن دراقدامات تروریستی در رفح قبلا بازداشت شده بود. رسانه های رژیم صهیونیستی قصد دارند که روابط میان اردن و فلسطینی ها را مخدوش کنند،ف زیرا السعیدنی تابعیت اردنی ندارد و وی فلسطینی است که مدارک مصری دارد.

وی افزود: السعیدنی به سبب اقدامات جنایی بازداشت شده است. دلیلی ندارد ما اتباع کشورهای عربی را بدون علت بازداشت کنیم ما هیچ خصومتی با اردنی ها نداریم.

شایان ذکر است که نوار غزه در سال 2008 شاهد یک سلسله انفجاراتی بود که افراد ناشناس به آن دست زده بودند و قربانیانی از مردم بی دفاع داشت.