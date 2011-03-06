به گزارش خبرنگار مهر،‌ دهمین دوره انتخاب کتاب سال شهید حبیب غنی‌پور عصر امروز پانزده اسفندماه در تالار مهر حوزه هنری با حضور بهمن دری معاون فرهنگی وزیر ارشاد، محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری ، امیرحسین فردی مدیر مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری و جمعی از اهالی ادب پایان یافت.

بهمن دری در آیین اختتامیه این جایزه گفت: این جشنواره یک جشنواره مردمی است و چیزی که سبب استمرار آن شده مردمی بودن و در کنار خانواده شهدا بودن آن است.

وی با بیان اینکه جایزه کتاب سال شهید غنی‌پور چند ویژگی دارد که آن را از جایزه‌ها و جشنوار‌ه‌های دیگر متمایز می‌کند، ادامه داد: نام این جشنواره شهید است و تنها جشنواره‌ای است که در ایران با نام شهید و به این استمرار برگزار می‌شود البته شاید در استان‌ها داشته باشیم اما به این منسجمی نیست.

دری اضافه کرد: ویژگی دیگر این جشنواره مسجدی بودن آن است که جزو شاخصه‌هایی است که جوایز دیگر آن را ندارد و بسیار حایز اهمیت است.

وی تاکید کرد: برگزیدگان این جایزه طی 9 دوره گذشته جزو بهترین‌های عرصه ادبیات بودند و امیدواریم در دوره دهم هم این اتفاق خوشایند رخ دهد.

این مقام مسئول گفت: نظر وزارت ارشاد حفظ استقلال این جایزه است به‌طوریکه در کنار استقلال آنها دوست داریم مورد حمایت ما قرار گیرند البته وظیفه ما این حمایت است که اگر اینکار را نکنیم در روز قیامت باید پاسخگو باشیم.

وی افزود:‌ در هفته گذشته و همزمان با اختتامیه جشنواره شعر فجر ذکر خیری هم از این جشنواره به محمود احمدی‌نژاد بیان کردم که بسیار مورد استقبال قرار گرفت اما با این تفاسیر که اصالتش آن حفظ شود.

دری از اهالی رسانه خواست تا نسبت به این جوایز حساس‌تر باشند و آنها را بیشتر تبلیغ کند تا خیر دنیا و آخرت را برایشان به همراه داشته باشد.