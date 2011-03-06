نگاه ها در پژوهشکده هنرهای سنتی به سمت تولید فکر نوین است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، تهمینه دانیالی یکشنبه در نخستین گردهمایی رابطین پژوهشی هنرهای سنتی و صنایع‌دستی کشور تصریح کرد: سیاست سازمان میراث فرهنگی در سال 90 با عنوان توریسم صنایع‌دستی در سایه توجه بیشتر به هنرهای سنتی و احیای رشته‌های فراموش شده محقق می‌شود.

وی تاکید کرد: نگاه ما در پژوهشکده هنرهای سنتی به سمت تولید فکرهای نوین است.

معاون صنایع‌دستی سازمان میراث فرهنگی کشور اظهار داشت: آنچه نتیجه یافته‌های پژوهشی پژوهشکده هنرهای سنتی است در آینده‌ای نزدیک زمینه ساز حفظ مهمترین رشته‌های صنایع‌دستی و هنرهای سنتی می‌شود.

دانیالی با اشاره به اینکه دور بودن مقوله تحقیقات از موضوع اجرا یکی از آفت‌هایی است که به طور جدی کشور ما را تهدید می کند، تصریح کرد: در گذشته تنها به تولید می‌اندیشیدیم و این موضوع زمینه‌ساز از میان رفتن بسیاری از رشته‌های بومی و شاخص کشور شد.

وی بیان داشت: باید در سال 90 تمام یافته‌های خود را در اختیار بخش تولید قرار دهیم.

‌معاون صنایع‌دستی سازمان میراث فرهنگی کشور اضافه کرد: یکی از دلایل پیشبرد مناسب برنامه‌های سازمان میراث فرهنگی در دولت نهم و دهم تکیه بر همین مباحث پژوهشی و تحقیقاتی بوده است.

وی ادامه داد: پژوهشکده هنرهای سنتی تلاش می‌کند از طریق یک برنامه از قبل طراحی شده رفتاری علمی داشته باشد.

دانیالی در ارتباط با سیاستهای اصلی معاونت صنایع دستی اظهار داشت: حفظ هنرهای سنتی فراموش شده از جمله این سیاست هاست که با بررسیها و پژوهشها روی این بخش باید با اولویت رشته‌های بومی و دارای بازار مناسب انجام پذیرد.

وی گفت: ‌بسیاری از کارگاه‌های صنایع‌دستی و هنرهای سنتی فراموش شده امروز جاذبه‌های بسیاری برای گردشگران دارد و سرمایه‌گذاری در این عرصه به معنای ورود به مقوله مهم و اثرگذار توریسم صنایع‌دستی خواهد بود.

معاون صنایع‌دستی سازمان میراث فرهنگی کشور بیان داشت: انتظار داریم در هر یک از استانهای کشور طی سال 90 حداقل یک رشته‌صنایع‌دستی و هنرهای سنتی انتخاب و در راستای رشد، تعالی و گسترش بازار فروش آنها تلاش شود.