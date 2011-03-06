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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۵۳

کارت جدید عضویت اعضای انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان توزیع می‌شود

کارت جدید عضویت اعضای انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان توزیع می‌شود

دبیر کمیته تشکیلات انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان گفت‌: مرحله اول کارت عضویت اعضای ‌انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان توزیع می‌شود و تا پایان امسال تمامی اعضای وابسته و پیوسته، کارت عضویت خود را دریافت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر عنایت‌الله سالاریان تاکید کرد: مرحله اول توزیع کارت اعضای انجمن روزنامه ‌نگاران مسلمان با ارسال پیامکی به اعضا اطلاع ‌رسانی می ‌شود که اعضا می‌توانند در ساعات اداری به دفتر انجمن برای دریافت کارت خود مراجعه کنند.

وی با اشاره به الکترونیک شدن کارت‌های اعضای انجمن روزنامه‌نگاران اضافه کرد: کمیته تشکیلات انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان سال جاری قصد داشت تا کارت‌های اعضای انجمن را به ‌صورت الکترونیک تحویل دهد که به دلیل کامل نبودن اطلاعات خبرنگاران و روزنامه‌نگاران مقدمات این اقدام فراهم نشد.
 
دبیر کمیته تشکیلات انجمن روزنامه ‌نگاران ادامه داد: با الکترونیکی شدن کارت‌های اعضای عضویت انجمن روزنامه‌ نگاران مسلمان، خلاصه‌ای از سوابق کاری‌، تجربی و نوع همکاری فرد با انجمن‌ درج می‌شود که این اقدام به منظور تسهیل در اطلاعات اعضا ایجاد می‌شود.
کد مطلب 1268489

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