نمایشگاه بهاره در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، در مراسمی با حضور احمد عجم استاندار، حسن جمشیدی ها رئیس سازمان بازرگانی استان قزوین، حجت الاسلام صادقی دادستان قزوین و جمعی از مسئولان استانی نمایشگاه بهاره در قزوین شروع به کار کرد.

در این نمایشگاه تولید کنندگان، فروشندگان و نمایندگی های استانهای قزوین، اصفهان، خراسان شمالی و تهران کالاهای خود را در 270 غرفه در فضایی به مساحت سه هزار و 600 مترمربع در معرض دید و خرید عموم مردم قرار داده اند.

کالاهای عرضه شده در نمایشگاه بهاره قزوین شامل مواد غذایی و پروتئینی، مواد شوینده و پاک کننده، پوشاک، کیف و کفش،

خشکبار، میوه، شیرینی و شکلات، لبنیات، روغن و کالاهای اساسی، لوازم منزل و تمامی وسایل مورد نیاز مردم است.



وی گفت: پنج غرفه نیز به کمیته امداد اختصاص یافته تا محصولات تولیدی مدجویان به مردم عرضه شود.

علی وحدتی مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان در مراسم افتتاح این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: به منظور ارائه خدمات مناسب به مردم نمایشگاه امسال نسبت به سال قبل از نظر فضای اختصاص داده شده و تعداد غرفه ها 50 درصد افزایش یافته که امیدواریم با استقبال و رضایت مردم مواجه شود.

وی افزود: اسقرار آتش نشانی، ماموران پلیس، آگاهی و اماکن و نیز ماموران راهور برای تامین آسایش مردم در نمایشگاه امسال پیش بینی شده و تمامی چهار درب نمایشگاه برای سهولت رفت و آمد مردم بازگشایی شده و مورد استفاده قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین یادآورشد: فضاهای اطراف نمایشگاه نیز برای پارک خودروهای شخصی مردم آماده شده تا در این زمینه نیز مراجعه کنندگان با مشکلی مواجه نشوند.

وحدتی تصریح کرد: ارئه خدمات رفاهی از جمله اختصاص سرویس ایاب و ذهاب با همکاری سازمان اتوبوسرانی در مدت برپایی نمایشگاه، تامین سرویس بهداشتی، مراکز خدماتی مانند بوفه و رستوران و نقشه راهنمای نمایشگاه برای تسریع در شناسایی غرفه های مورد نیاز مراجعه کنندگان از جمله برنامه های پیش بینی شده در نمایشگاه بهاره امسال قزوین است.

وی از برپایی نمایشگاه بهاره در شهر الوند هم خبرداد و خاطرنشان کرد: نمایشگاه بهاره الوند هم در فضایی به مساحت یک هزار مترمربع در 80 غرفه از فردا 16 اسفندماه برپا می شود و تا 25 اسفند ماه دایر خواهد بود.

وحدتی یادآورشد: با توجه به ساخت محل جدید نمایشگاه فعالیت نمایشگاهی امسال از نیمه دوم آغاز شد و در شش ماه امسال بیش از 10 نمایشگاه در محل جدید برپا شد که مورد استقبال مردم قرار گرفت.

وی گفت: در سال آینده 31 نمایشگاه توسط شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین برپا می شود و برای برگزاری نمایشگاه در خارج از کشور نیز هماهنگی لازم انجام خواهد شد.

سید محمود سیدی رئیس مجمع امور صنفی مشترک قزوین هم در حاشیه افتتاح نمایشگاه بهاره در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: نمایشگاه بهاره با تلاش مجمع امور صنفی مشترک قزوین و همکاری شرکت نمایشگاههای بین المللی استان برپا شده و تا 24 اسفند ماه برپاست.

وی افزود: با نظارت جدی مجمع امور صنفی کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه از نظر کیفیت و قیمت کنترل کامل شده تا رضایت مردم را جلب کند.

سیدی تصریح کرد: مقرر شده است تا کالاهای مرغوب ارائه شده در نمایشگاه بهاره با 10 تا 15 درصد تخفیف به مردم فروخته شود و در صورت تخلف غرفه داران بسرعت با افراد خاطی برخورد خواهد شد.

رئیس مجمع امور صنفی مشترک قزوین خاطرنشان کرد: با همکاری سازمان بازرگانی و اصناف 30 اکیپ بازرسی بطور مستمر در نمایشگاه حضور خواهند داشت و بر نحوه ارائه اجناس نظارت می کنند و با استقرار شعبه ویژه تعزیرات حکومتی در صورت شکایت مردم و بروز هر گونه تخلف موارد در اسرع وقت در این شعبه رسیدگی و برخورد قانونی خواهد شد.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف اعم از گرانفروشی وعرضه کالای نامرغوب، مراتب را به دفتر مجمع امور صنفی مشترک قزوین مستقر در نمایشگاه بهاره اطلاع دهند.

نمایشگاه بهاره قزوین تا 24 اسفندماه دایر است و عموم مردم می توانند همه روزه از ساعت 15 تا 22 از آن در محل دائمی

نمایشگاههای بین المللی قزوین واقع در بلوار امام خمینی(ره) جنب صداوسیما بازدید و خرید کنند.