بانک اطلاعات امور خیریه استان اردبیل راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، خدیجه جعفری اصل عصر یکشنبه در جلسه کارگروه امور بانوان و خانواده و ساماندهی امور خیریه استان اظهار داشت: تقویت امور خیریه محلات و گسترده تر شدن فعالیتهای خداپسندانه تشکلهای مردمی از دیگر اهداف ایجاد این بانک اطلاعاتی است.

وی با تبریک هفته احسان و نیکوکاری بر ضرورت تشکیل مرکز ساماندهی امور خیریه استان تأکید کرد و افزود: امروز با گسترده شدن فعالیتهای خیریه در استان تشکیل چنین مرکزی الزامی و اجتناب ناپذیر است.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استان همچنین با اشاره به گفتمانهای طرح حجاب و عفاف در مدارس استان در قالب طرح رحمت از ادامه این طرح در سال آینده خبر داد.

وی اضافه کرد: علاوه بر طرح حجاب و عفاف، طرح "حریم ریحانه 2" نیز با ایجاد ایستگاه های فرهنگی در دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی استان طی سال آینده به اجرا در خواهد آمد.

جعفری اصل اجرای طرح ملی توانمند سازی دختران روستایی، آموزش و مهارت زندگی، تشکیل اتاق فکر عشایر استان، تشکیل گروه های مردم نهاد و... را از دیگر برنامه های این کارگروه برای آینده عنوان کرد.

وی در پایان با تاکید بر ضرورت ایجاد تسهیلات و زمینه های بیشتر مشاغل خانگی با حذف برخی مشکلات ضمانتی بانوان خود سرپرست یا بد سرپرست خاطر نشان کرد: طرح توسعه مشاغل خانگی نیز به عنوان یکی از طرحهای مهم دولت، طی سال 90 در بین جمعیت روستایی و عشایر استان با جدیت پیگیری خواهد شد.