ملت شجاع لیبی برای آزادی و شرافت انسانی مبارزه می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، "جان سیگلر" یک جامعه شناس سوئیسی که به عنوان مشاور در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد فعالیت دارد در گفتگو با "زوددویچه سایتونگ" درباره شرایط لیبی اظهار داشت : ما یک تراژدی وحشتناک را در لیبی تجربه می کنیم. ملت شجاع لیبی برای ارزشهایی از جمله آزادی و شرافت انسانی مبارزه می کنند.

وی افزود: در لیبی تا به حال حدود شش هزار نفر زندگی خود را از دست داده اند و این بسیار وحشتناک است.

جان سیگلر در بخش دیگری از این گفتگو اقدامات جامعه بین المللی در مقابله با لیبی و صدور قطعنامه علیه این کشور را در شرایط فعلی بی معنا خواند .

وی در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد : قذافی تا به حال از طرف غرب مورد احترام بود چرا که یک بازار مهم نفتی برای شرکتهای غربی محسوب می شد، اما بعد از سالها غرب حالا باید وی را به چشم یک دشمن ببیند.

این کارشناس سوئیسی در ادامه اظهار داشت : قذافی در شرایط فعلی بسیار آشفته است و هذیان می گوید. وی دچار فقدان واقع نگری شده است. قذافی خودش هم می داند که دروغ می گوید. او کاملا دیوانه است.

وی در ادامه ترس از دست دادن قدرت را دلیل آشفتگی قذافی اعلام کرد .



