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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۰۹

شمارش آرای انتخابات نظام پرستاری تمام شد

شمارش آرای انتخابات نظام پرستاری تمام شد

24 هزار و 570 پرستار و بهیار با حضور در پای 352 صندوق اخذ رای در سراسر کشور در سومین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن آقاجانی مدیرکل دفتر وزارتی و رئیس هیئت مرکزی نظارت بر سومین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری با اعلام این خبر گفت: شمارش آرای سومین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری در 352 صندوق اخذ رای در 102 شهرستان کشور به اتمام رسید و مشخص شد 24 هزار و 570 پرستار و بهیار در این انتخابات شرکت کردند.

وی افزود: شهرهای تهران، مشهد و تبریز به ترتیب بیشترین تعداد پرستار و بهیار شرکت کننده در این انتخابات را به خود اختصاص داده‌اند.

وی ادامه داد: هیئت مرکزی نظارت بر سومین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری هم اکنون در حال بررسی صحت انتخابات برگزار شده در شعبه‌های اخذ رای و شکایات واصله است و پس از بررسی کامل این شکایات و صحت برگزاری انتخابات در حوزه‌های اخذ رای، نسبت به تائید انتخابات و صدور اعتبارنامه برای اعضای هیئت مدیره نظام پرستاری هر شهرستان اقدام می کنند.

کد مطلب 1268496

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