پیروزی پرگل لیورپول مقابل منچستریونایتد/ "کویت" هت تریک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لیورپول عصر امروز یکشنبه در چارچوب هفته بیست و نهم رقابت های لیگ برتر با نتیجه 3 بر یک در ورزشگاه آنفیلد مقابل منچستریونایتد به برتری رسید. این تیم در بازی رفت با حساب 3 بر 2 به منچستریونایتد باخته بود.

هر سه گل لیورپول در این دیدار را "درک کویت" در دقایق 34، 39 و 65 به ثمر رساند. منچستریونایتد در وقت های تلف شده بازی توسط هرناندز یکی از گل های خورده را جبران کرد.

هفته بیست و نهم رقابت های لیگ برتر امشب با برگزاری دیدار تیم های ولورهمپتون - تاتنهام به پایان می رسد.

جدول رده بندی:

1- منچستریونایتد 60 امتیاز (29بازی)

2- آرسنال 57 امتیاز (28 بازی)

3- منچسترسیتی 53 امتیاز (29 بازی)

4- چلسی 48 امتیاز (27 بازی)

5- تاتنهام 47 امتیاز (27 بازی)

6- لیورپول 42 امتیاز (29 بازی)

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18- بیرمنگام 30 امتیاز (27 بازی)

19- ولورهمپتون 28 امتیاز (28 بازی)

20- ویگان اتلتیک 27 امتیاز (29 بازی)