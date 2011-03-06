پیروزی پرگل لیورپول مقابل منچستریونایتد/ "کویت" هت تریک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لیورپول عصر امروز یکشنبه در چارچوب هفته بیست و نهم رقابت های لیگ برتر با نتیجه 3 بر یک در ورزشگاه آنفیلد مقابل منچستریونایتد به برتری رسید. این تیم در بازی رفت با حساب 3 بر 2 به منچستریونایتد باخته بود.
هر سه گل لیورپول در این دیدار را "درک کویت" در دقایق 34، 39 و 65 به ثمر رساند. منچستریونایتد در وقت های تلف شده بازی توسط هرناندز یکی از گل های خورده را جبران کرد.
هفته بیست و نهم رقابت های لیگ برتر امشب با برگزاری دیدار تیم های ولورهمپتون - تاتنهام به پایان می رسد.
جدول رده بندی:
1- منچستریونایتد 60 امتیاز (29بازی)
2- آرسنال 57 امتیاز (28 بازی)
3- منچسترسیتی 53 امتیاز (29 بازی)
4- چلسی 48 امتیاز (27 بازی)
5- تاتنهام 47 امتیاز (27 بازی)
6- لیورپول 42 امتیاز (29 بازی)
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18- بیرمنگام 30 امتیاز (27 بازی)
19- ولورهمپتون 28 امتیاز (28 بازی)
20- ویگان اتلتیک 27 امتیاز (29 بازی)
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