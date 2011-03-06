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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۱۲

هفته بیست و نهم لیگ برتر/

پیروزی پرگل لیورپول مقابل منچستریونایتد/ "کویت" هت تریک کرد

پیروزی پرگل لیورپول مقابل منچستریونایتد/ "کویت" هت تریک کرد

تیم فوتبال لیورپول با برتری مقابل منچستریونایتد انتقام شکست دیدار رفت را از صدرنشین رقابت های لیگ برتر گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال  لیورپول عصر امروز یکشنبه در چارچوب هفته بیست و نهم رقابت های لیگ برتر با نتیجه 3 بر یک در ورزشگاه آنفیلد مقابل منچستریونایتد به برتری رسید. این تیم در بازی رفت با حساب 3 بر 2 به منچستریونایتد باخته بود.

هر سه گل لیورپول در این دیدار را "درک کویت" در دقایق 34، 39 و 65 به ثمر رساند. منچستریونایتد در وقت های تلف شده بازی توسط هرناندز یکی از گل های خورده را جبران کرد.

هفته بیست و نهم رقابت های لیگ برتر  امشب با برگزاری دیدار تیم های ولورهمپتون - تاتنهام به پایان می رسد. 

جدول رده بندی:
1- منچستریونایتد 60 امتیاز (29بازی)
2- آرسنال 57 امتیاز (28 بازی)
3- منچسترسیتی 53 امتیاز (29 بازی)
4- چلسی 48 امتیاز (27 بازی)
5- تاتنهام 47 امتیاز (27 بازی)
6- لیورپول 42 امتیاز (29 بازی)
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18- بیرمنگام 30 امتیاز (27 بازی)
19- ولورهمپتون 28 امتیاز (28 بازی)
20- ویگان اتلتیک 27 امتیاز (29 بازی)

کد مطلب 1268498

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