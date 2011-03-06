به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالله جلالی بعد از ظهر یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اضافه کرد: 14 تا 20 اسفندماه به عنوان هفته احسان و نیکوکاری در سراسر کشور نامگذاری شده و 19 اسفندماه نیز جشن نیکوکاری همانند سالهای گذشته در کشور و قم برگزار میشود.
وی با بیان اینکه 14 اسفندماه سالروز تأسیس کمیته امداد است ابراز داشت: فعالیت کمیته امداد 32 ساله و جشن نیکوکاری نیز 20 ساله شده است.
بیش از دو میلیارد کمک به نیازمندان در سال 88
وی اضافه کرد: در سال گذشته مردم قم 2 میلیارد و صد میلیون ریال به نیازمندان کمک کردند و رویکرد عمده ما در این زمینه خدمت به 6 هزار و 500 دانش آموز و 900 دانشجوی تحت پوشش کمیته امدا است.
جلالی با بیان اینکه طی چند هفته گذشته از منابع دولتی و مشارکتهای مردمی بالغ بر 250 میلیون تومان به حساب دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد واریز شده است ادامه داد: مردم خیر و علاقهمند برای واریز وجوهات نقدی خود میتوانند به شماره حساب جام ملت به شماره 13226235/27 واریز کنند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 22 هزار و 450 خانواده تحت پوشش کمیته امداد قم تصریح داشت: امسال شاهد رشد 35 درصدی کمکهای مردمی بودهایم.
وی تاکیدکرد: این هزینهها به محض جمع آوری در اختیار نیازمندان قرار میگیردو کمکهای جمع آوری شده در مدارس توسط مدیران مدارس بین دانش آموزان نیازمند توزیع میشود.
اهدای بیش از سه میلیارد تومان به دانش آموزان نیازمند
وی از به روز شدن کمک معیشت و مستمری خانوادههای کمیته امداد خبرداد و افزود: تا پایان بهمن ماه همه کمک معیشتها واریز شده است و مبلغ اسفندماه نیز تا پایان این هفته واریز میشود و جمع مبلغ واریز 3 میلیارد و 3000 میلیون تومان بوده است.
وی با اشاره به نقش هدفمند شدن یارانهها در بهبود وضع معیشتی اقشار آسیب پذیر ابرازداشت: این طرح در زندگی نیازمندان تاثیر زیادی داشته و امیداوریم در سال آینده نیز سهم این اقشار افزایش یابد.
جلالی با اشاره به بحث جمع آوری صدقات عنوان داشت: قم در میان استانهای کشور در جمع آوری صدقات رتبه دوم را دارد و 35 درصد نسبت به گذشته رشد را نشان میدهد.
22 هزار نفردر قم تحت پوشش کمیته امداد هستند
وی افزود: مجموع خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد در قم 22 هزار و 450 خانوار است که نسبت به سال قبل 2.2 درصد کاهش را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه 13 هزار حامی یتیمان زیر 18 سال در استان قم وجود دارد، بیان کرد: همچنین 120 هزار صندوق صدقه در ابعاد مختلف در سطح استان وجود دارد و کمکهای مردم را به دست اقشار نیازمند میرساند.
وی شعار امسال هفته نیکوکاری را «سیره نبوی؛ احسان علوی، جشن نیکوکاری در سال همت و کار مضاعف» عنوان کرد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان قم از دایر شدن 50 پایگاه اصلی و دهها پایگاه فرعی در بخشها و مناطق مختلف استان قم برای جمع آوری کمکهای مردمی در هفته احسان و نیکوکاری خبرداد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالله جلالی بعد از ظهر یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اضافه کرد: 14 تا 20 اسفندماه به عنوان هفته احسان و نیکوکاری در سراسر کشور نامگذاری شده و 19 اسفندماه نیز جشن نیکوکاری همانند سالهای گذشته در کشور و قم برگزار میشود.
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