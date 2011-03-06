تقویت نقش حاکمیتی سازمان اموال تملیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر محمدی با بیان اینکه سازمان اموال تملیکی نیازمند حمایت دولت و مجلس برای ایفای نقش حاکمیتی است، گفت: هویت و نقش سازمان با ساختار درآمد هزینه ای آن در تعارض است و پشتیبانی دولت و مجلس برای ایفای دقیق تر نقش حاکمیتی می تواند راهگشا باشد.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با اشاره به وظایف و ماهیت سازمان مذکور در تعیین تکلیف اموال منقول و غیرمنقول دولت، اظهار داشت: این سازمان که نقش حاکمیتی در تعیین تکلیف کالاهای قاچاق و متروکه را دارا است؛ سالیانه هزینه های گزافی را برای انهدام کالاهای غیر استاندارد و غیر بهداشتی هزینه می کند که این اقدام با ساختار درآمد، هزینه ای آن که مشمول سازمان های تصدی گر است در تعارض بوده و نیازمند بازنگری است.

محمدی با اشاره به نحوه حصول درآمدهای این سازمان، افزود: درآمدهای سازمان اموال تملیکی تحت تاثیر عملکرد سازمان ها و دستگاه های دیگری است که این سازمان بر عملکرد آنان نظارتی نمی تواند داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: ما نیازمند پشتیبانی بیشتر دولت و مجلس برای ایفای دقیق نقش حاکمیتی سازمان اموال تملیکی هستیم. اساسنامه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیازمند بازنگری است تا بتوانیم از توانمندی و ظرفیت بالای این سازمان در ارائه خدمات هرچه مطلوبتر به دولت و مردم استفاده کنیم.

