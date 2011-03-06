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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۰۲

کشتی فرنگی جام یادگار امام/

ایران جام قهرمانی را در خانه نگه داشت/ نفرات و تیم‌های برتر مشخص شدند

ایران جام قهرمانی را در خانه نگه داشت/ نفرات و تیم‌های برتر مشخص شدند

تیم ایران با 7 مدال طلا و کسب 70 امتیاز به مقام قهرمانی سی و یکمین دوره رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) و گرامیداشت دهه فجر دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام با شرکت 121 کشتی گیر از کشورهای ایران، روسیه، ترکیه، آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، قرقیزستان و ترکمنستان طی روزهای شنبه و یکشنبه 14 و 15 اسفندماه در سالن شهید حیدریان قم برگزار شد و در پایان تیم ایران با کسب 70 امتیاز به مقام قهرمانی دست یافت و تیم های قرقیزستان و ترکیه به ترتیب دوم و سوم شدند. 

بر این اساس رده بندی انفرادی و تیمی این مسابقات به شرح زیر است: 
رده بندی انفرادی:
 
55 کیلوگرم:
1- یاسین بهرامی پور (ایران) 2- کانیبیک ژولچوبیکوف (قزاقستان) 3- سامان عبدولی (ایران) و برهان احمداف (آذربایجان) 5- رابر خیراخوسیان (ارمنستان) و رشید بونیاتوف (آذربایجان)
60 کیلوگرم:
1- عبدالحمد پاپی (ایران) 2- کامران ممدوف (آذربایجان) 3- واهرام خاچاطوریان (ارمنستان) و امین سوری (ایران) 5- آرتاک هارتوینان (ارمنستان) و ویاچسلاو ژاسته (روسیه)
66 کیلوگرم:
1- علی محمدی (ایران) 2- عباس محب تاش (ایران) 3- افشین بیابانگرد (ایران) و عبدالصمد گونال (ترکیه) 5- آتاکان یوکسل (ترکیه) و مراد آبولادزه (گرجستان)
74 کیلوگرم:
1- محسن قاسمی (ایران) 2- امره کوش (ترکیه) 3- هادی علیزاده و مسعود رشیدیان (ایران) 5- تمیرلان تاریوف (قرقیزستان) و بابک محبی (ایران)
84 کیلوگرم:
1- داود اخباری (ایران) 2- زائور گاراژایف (روسیه) 3- داود عابدین زاده و مجتبی کریم فر (ایران) 5- میلاد مجیدی (ایران) و آزات بیشیبیکوف (قرقیزستان)
96 کیلوگرم:
1- داود گیل نیرنگ (ایران) 2- ایلگر گینل (ترکیه) 3- محمدرضا اکبری (ایران) و مهدی علیاری (ایران) 5- مهدی عسکری زاده (ایران) و تین چتیک توکتوربایف (قرقیزستان)
120 کیلوگرم:
1- امیر قاسمی منجزی (ایران) 2- امین اوزترک (ترکیه) 3- پارسا نظری و اسماعیل نظری (ایران) 5- اسماعیل گوزل (ترکیه) و عباس نوری (ایران)
 
رده بندی تیمی:
1- ایران 70 امتیاز
2- قرقیزستان 55 امتیاز
3- ترکیه 54 امتیاز
4- روسیه 39 امتیاز
5- آذربایجان 37 امتیاز
6- ارمنستان 28 امتیاز
کد مطلب 1268501

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