به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام با شرکت 121 کشتی گیر از کشورهای ایران، روسیه، ترکیه، آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، قرقیزستان و ترکمنستان طی روزهای شنبه و یکشنبه 14 و 15 اسفندماه در سالن شهید حیدریان قم برگزار شد و در پایان تیم ایران با کسب 70 امتیاز به مقام قهرمانی دست یافت و تیم های قرقیزستان و ترکیه به ترتیب دوم و سوم شدند.

بر این اساس رده بندی انفرادی و تیمی این مسابقات به شرح زیر است:

رده بندی انفرادی:

55 کیلوگرم:

1- یاسین بهرامی پور (ایران) 2- کانیبیک ژولچوبیکوف (قزاقستان) 3- سامان عبدولی (ایران) و برهان احمداف (آذربایجان) 5- رابر خیراخوسیان (ارمنستان) و رشید بونیاتوف (آذربایجان)

60 کیلوگرم:

1- عبدالحمد پاپی (ایران) 2- کامران ممدوف (آذربایجان) 3- واهرام خاچاطوریان (ارمنستان) و امین سوری (ایران) 5- آرتاک هارتوینان (ارمنستان) و ویاچسلاو ژاسته (روسیه)

66 کیلوگرم:

1- علی محمدی (ایران) 2- عباس محب تاش (ایران) 3- افشین بیابانگرد (ایران) و عبدالصمد گونال (ترکیه) 5- آتاکان یوکسل (ترکیه) و مراد آبولادزه (گرجستان)

74 کیلوگرم:

1- محسن قاسمی (ایران) 2- امره کوش (ترکیه) 3- هادی علیزاده و مسعود رشیدیان (ایران) 5- تمیرلان تاریوف (قرقیزستان) و بابک محبی (ایران)

84 کیلوگرم:

1- داود اخباری (ایران) 2- زائور گاراژایف (روسیه) 3- داود عابدین زاده و مجتبی کریم فر (ایران) 5- میلاد مجیدی (ایران) و آزات بیشیبیکوف (قرقیزستان)

96 کیلوگرم:

1- داود گیل نیرنگ (ایران) 2- ایلگر گینل (ترکیه) 3- محمدرضا اکبری (ایران) و مهدی علیاری (ایران) 5- مهدی عسکری زاده (ایران) و تین چتیک توکتوربایف (قرقیزستان)

120 کیلوگرم:

1- امیر قاسمی منجزی (ایران) 2- امین اوزترک (ترکیه) 3- پارسا نظری و اسماعیل نظری (ایران) 5- اسماعیل گوزل (ترکیه) و عباس نوری (ایران)

رده بندی تیمی: