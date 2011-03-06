به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علی اخوان یکشنبه در شورای معاونان منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی استان اصفهان با اشاره به اینکه نظام آموزشی کارکنان دولت در بهار سال آینده به تمام استانها ابلاغ می‌شود، اظهار داشت: نظام اداری فعلی کشور با مشکلات فراوانی رو‌به‌رو است که علت اصلی آن عدم کارایی آموزش‌به کارمندان است.

وی با اشاره به اینکه نظام آموزش کارکنان دولت در حال بازنگری است، افزود: این نظام آموزشی در بهار سال 90 برای اجرا به دستگاه‌های مختلف ابلاغ می‌شود.

مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان عضو کمیته بازنگری است، تصریح کرد: از معاونان منابع انسانی دستگاه‌ها انتظار داریم تا پیشنهادات خود را در این زمینه به دفتر آموزش و پژوهش استانداری ارسال کنند.

وی بیان داشت: در نظام آموزشی جدید، دسترسی به اطلاعات دستگاه و سرعت مبادلات بیشتر می‌شود و از مشکلات کمتری برخوردار است.

اخوان با اشاره به اینکه مباحث منابع انسانی در استانداری به صورت کارگاه برگزار می‌شود، افزود: ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان می‌توانند نقطه نظرات خود را برای بررسی به دفتر آموزش و پژوهش استانداری ارسال کنند.

15 اردیبهشت‌ماه سال آینده پورتال جدید استان اصفهان افتتاح می‌شود

وی در ادامه از افتتاح پورتال جدید استان اصفهان خبر داد و بیان داشت: این پورتال در تاریخ 15 اردیبهشت‌ماه سال آینده به صورت رسمی افتتاح می‌شود.

مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری اصفهان تصریح کرد: بیش از 20 سرویس جدید در این پورتال قرار داده شده و معماری اطلاعات پورتال و ارتقای تکنولوژی آن کاملا تغییر کرده و به روز شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این پورتال اطلاعات تمام دستگاه‌های اجرایی استان به همراه جزئیات آنها نمایش داده شده است.