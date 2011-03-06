20 فروشنده مواد مخدر در لرستان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، سرهنگ کاظم علیزاده در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: در پی عملیات های مجزا در دو روز گذشته 15 کیلو و 400 گرم انواع مواد مخدر در این استاک کشف و ضبط شد.

وی در جزئیات عملیات های انجام شده عنوان کرد: ماموران مبارزه با مواد مخدر استان، در پی کسب اخبار واصله مبنی بر فعالیت یک نفر بصورت گسترده در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر از استانهای جنوبی کشور به استان، ضمن بررسی و تحقیقات گسترده و انجام کار اطلاعاتی در حدود یک ماه با هماهنگی مقام قضایی به محل اعزام شدند.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان تصریح کرد: ماموران در بازرسی منزل یاد شده مقدار 12 کیلو و 807 گرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف و ضبط و دو نفر را در این رابطه دستگیر کردند.

سرهنگ علیزاده خاطر نشان کرد: همچنین ماموران مبارزه با مواد مخدر شهرستان کوهدشت در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و کسب خبری مبنی بر اینکه فردی با همدستی همسرش در امر خرید و فروش مواد مخدر فعالیت دارد، بلافاصله با هماهنگی مقام قضایی به محل اعزام که در بازرسی از منزل تعداد 500 بسته 20 گرمی هرویین کشف و ضبط و دو نفر دستگیر شدند.

وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان های کوهدشت، الیگودرز، بروجرد و خرم آباد نیز در اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و مقابله و مبارزه با مواد مخدر در بازرسی بدنی و منازل افراد، با هماهنگی مقام قضایی مقدار یک کیلو و 593 گرم تریاک، کراک، حشیش و شیره تریاک و 35 عدد پایپ استعمال مواد کشف و ضبط و 14 نفر را نیز دستگیر کردند.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان روند رو به رشد کشف مواد مخدر را نتیجه تلاش ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و همکاری خوب مردم دانست و بیان داشت: یکی از مهمترین تهدیدات برای جامعه ما بخصوص قشر جوان مواد مخدر و اعتیاد است.

سرهنگ علیزاده همچنین بر ضرورت هم اندیشی و همکاری همگان جهت مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر تأکید کرد و خواستار تعامل بیشتر مردم با پلیس در جهت مبارزه با این موضوع شد.