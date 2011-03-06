  1. استانها
  2. لرستان
۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۳۳

سرهنگ علیزاده:

20 فروشنده مواد مخدر در لرستان دستگیر شدند

20 فروشنده مواد مخدر در لرستان دستگیر شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان از دستگیری 20 فروشنده مواد مخدر در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، سرهنگ کاظم علیزاده در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: در پی عملیات های مجزا در دو روز گذشته 15 کیلو و 400 گرم انواع مواد مخدر در این استاک کشف و ضبط شد.

وی در جزئیات عملیات های انجام شده عنوان کرد: ماموران مبارزه با مواد مخدر استان، در پی کسب اخبار واصله مبنی بر فعالیت یک نفر بصورت گسترده در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر از استانهای جنوبی کشور به استان، ضمن بررسی و تحقیقات گسترده و انجام کار اطلاعاتی در حدود یک ماه با هماهنگی مقام قضایی به محل اعزام شدند.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان تصریح کرد: ماموران در بازرسی منزل یاد شده مقدار 12 کیلو و 807 گرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف و ضبط و دو نفر را در این رابطه دستگیر کردند.

سرهنگ علیزاده خاطر نشان کرد: همچنین ماموران مبارزه با مواد مخدر شهرستان کوهدشت در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و کسب خبری مبنی بر اینکه فردی با همدستی همسرش در امر خرید و فروش مواد مخدر فعالیت دارد، بلافاصله با هماهنگی مقام قضایی به محل اعزام که در بازرسی از منزل تعداد 500 بسته 20 گرمی هرویین کشف و ضبط و دو نفر دستگیر شدند.

وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان های کوهدشت، الیگودرز، بروجرد و خرم آباد نیز در اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و مقابله و مبارزه با مواد مخدر در بازرسی بدنی و منازل افراد، با هماهنگی مقام قضایی مقدار یک کیلو و 593 گرم تریاک، کراک، حشیش و شیره تریاک و 35 عدد پایپ استعمال مواد کشف و ضبط و 14 نفر را نیز دستگیر کردند.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان روند رو به رشد کشف مواد مخدر را نتیجه تلاش ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و همکاری خوب مردم دانست و بیان داشت: یکی از مهمترین تهدیدات برای جامعه ما بخصوص قشر جوان مواد مخدر و اعتیاد است.

سرهنگ علیزاده همچنین بر ضرورت هم اندیشی و همکاری همگان جهت مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر تأکید کرد و خواستار تعامل بیشتر مردم با پلیس در جهت مبارزه با این موضوع شد.

کد مطلب 1268505

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها