  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۲۹

پویول به بازی با آرسنال نمی رسد

پویول به بازی با آرسنال نمی رسد

کاپیتان تیم فوتبال بارسلونا به دیدار با آرسنال در چارچوب رقابت های لیگ قهرمانان اروپا نمی رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا سه شنبه شب در دیدار برگشت مرحله یک هشتم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه نیوکمپ میزبان آرسنال است. بارسا در دیدار رفت با نتیجه دو بر یک مقابل آرسنال تن به شکست داده است.

"تیتو ویلانوا"، کمک مربی بارسا، در خصوص کارلس پویول اظهار داشت: او به مراتب بهتر است اما باید وضعیتش را طی روزهای یکشنبه و دوشنبه زیر نظر بگیریم.

جرارد پیکه، دیگرغایب بارسا در دیدار برابر آرسنال خواهد بود. این بازیکن به دلیل محرومیت قادر به همراهی آبی و اناری‌پوشان نیست.

کد مطلب 1268506

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها