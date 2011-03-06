پویول به بازی با آرسنال نمی رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا سه شنبه شب در دیدار برگشت مرحله یک هشتم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه نیوکمپ میزبان آرسنال است. بارسا در دیدار رفت با نتیجه دو بر یک مقابل آرسنال تن به شکست داده است.

"تیتو ویلانوا"، کمک مربی بارسا، در خصوص کارلس پویول اظهار داشت: او به مراتب بهتر است اما باید وضعیتش را طی روزهای یکشنبه و دوشنبه زیر نظر بگیریم.

جرارد پیکه، دیگرغایب بارسا در دیدار برابر آرسنال خواهد بود. این بازیکن به دلیل محرومیت قادر به همراهی آبی و اناری‌پوشان نیست.