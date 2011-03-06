68 فقره انواع سرقت در لرستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سرهنگ خدامراد کبکی در گفتگو با خبرنگاران رسانه های گروهی استان از نتایج اجرای طرح مبارزه با سارقان وسایل نقلیه در استان خبر داد و اظهار داشت: طرح مبارزه با سارقان وسایل نقلیه از تاریخ یکم اسفند ماه در سطح استان، با تمامی تجهیزات و امکانات به مرحله اجرا در آمد که در پایان این طرح ، 68 فقره اقلام سرقتی کشف و ضبط شد.

وی کشف 18 دستگاه خودرو سرقتی و تحت تعقیب، 22 دستگاه خودرو و موتور سیکلت ارکان مخدوش، چهاردستگاه موتورسیکلت تحت تعقیب و ارکان مخدوش، 4فقره سرقت منزل، یک فقره جیب بری،5 فقره سرقت مغازه و داخل خودرو و14 فقره سرقت احشام و متفرقه را از جمله کشفیات این طرح عنوان کرد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان لرستان یادآور شد: در این طرح 38 نفر سارق دستگیر که با پرونده متشکله راهی مراجع قضایی شدند.