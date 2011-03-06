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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۱۸

حاجی بابایی:

مانعی برای همکاری آموزش و پرورش با حوزه علمیه وجود ندارد

مانعی برای همکاری آموزش و پرورش با حوزه علمیه وجود ندارد

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه هیچ مانعی برای همکاری آموزش و پرورش با حوزه‌های علمیه وجود ندارد، گفت: البته در برخی موارد نیاز به قانون داریم که در این رابطه نیز همه باید کمک کنند تا این خلأهای موجود برطرف شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در گردهمایی ائمه جماعات مدارس شهر تهران که روز یکشنبه در مجتمع فرهنگی سید‌الشهدا (ع) تهران برگزار شد، با اشاره به تولید محتوای آموزشی و درسی افزود: امروز تمام زیرساخت‌های توسعه فناوری در آموزش و پرورش در دست آماده‌سازی است اما نیاز داریم که افرادی محتوا را در اختیار ما قرار دهند که در این رابطه نیز زمینه همکاری با حوزه‌های علمیه فراهم شده است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: در حال حاضر یک هزار و 50 عنوان کتاب در دست چاپ قرار دارد بنابراین از حوزه‌های علمیه هرکس برنامه‌‌ای برای محتوای این آثار دارد می‌تواند به میدان بیاید به گونه‌ای که آثار و محتواهای درسی روز به روز بیشتر با مبانی دینی منطبق باشد.

وی تاکید کرد: اگر بتوانیم آموزش و پرورش را یک گام به ولایت و آموزه‌های دینی نزدیک‌تر کنیم، این به معنی رشد و موفقیت ماست و در غیر این صورت هیچ معنایی جز شکست نخواهد داشت.
 

کد مطلب 1268509

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