به گزارش خبرنگار مهر،‌ دهمین دوره انتخاب کتاب سال شهید حبیب غنی‌پور عصر امروز پانزدهم اسفندماه در تالار مهر حوزه هنری با حضور بهمن دری معاون فرهنگی وزیر ارشاد، محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری ، امیرحسین فردی مدیر مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری و اهالی ادب پایان یافت.

محمد ناصری دبیر دهمین جایزه کتاب سال شهید غنی‌پور در آیین اختتامیه این جشنواره گفت: این جشنواره در هر نقطه‌ای که برگزار شود متعلق به بچه‌های مسجد جواد‌الائمه و شورای نویسندگان آن است و تمامی این زحمات هدیه‌ای به پدر این شهیدان است.

وی با رد این مسئله که این جایزه از مسجد خارح شده، اظهارکرد: این جایزه متعلق به مسجد جوادالائمه و بچه‌های خاکریز‌ها است و تنها برای زنده‌ نگه‌داشتن یاد و خاطره آنها برگزار می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه بنیان این جایزه مهم است، خطاب به بهمن دری گفت: آقای دری و تمامی کسانی که در ارتباط با فرهنگ کتابخوانی هستند از جمله متولیان کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان،‌ امور مساجد، سازمان ارتباطات اسلامی و آموزش و پرورش و تمامی نهادهایی که می‌توانند کتاب بخرند، می‌خوام از شما بپرسم که سرنوشت کتاب‌های برگزیدگان چه می‌شود.

در همین لحظه بهمن دری اعلام کرد از هر کتاب برگزیده جشنواره شهید غنی پور یک نوبت چاپ از طرف وزارت ارشاد خریداری می‌شود که اعلام این خبر با صلوات و استقبال جمع همراه شد.

ناصری ادامه داد: این جشنواره از 435 اثر رسیده 202 کتاب را منتخب و از این تعداد 12را شایسته تقدیر دانست که بسیار کتاب‌هایی بی‌نظیری است.

وی تاکید کرد: این کتاب‌ها به لحاظ ساختاری و ادبیات در جایگاه خوبی قرار گرفته و تنها نیاز به حمایت مسئولان و متولیان فرهنگی دارند.

ناصری گفت: اگر می‌خواهیم ادبیات دفاع مقدس در سطح کشور و همچنین صحنه بین‌الملل مطرخ شود نیازمند کارهای ترجمه هستیم باید کسانی را که مترجم هستند به میدان بیاوریم و از آنها بخواهیم کتاب‌های برگزیده را به زبان‌های مختلف ترجمه کنند.

وی با اشاره به اینکه کتاب‌های جایزه سال شهید غنی‌پور بدون‌ تردید از بهترین‌ها هستند، گفت: این کتاب‌ها از بدو راه‌اندازی تاکنون با هر گرایش و شاخه‌ای جزو برترین‌ها بودند و هستند.

دبیر دهمین جایزه کتاب سال شهید غنی‌پور در پایان بیانیه هیئت داوران این جایزه را قرائت کرد.