توجه به ارتقای روابط عمومیها ضامن تعالی یک سازمان است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، ابراهیم آیرون یکشنبه در سومین نشست شورای هماهنگی روابط عمومی های حمل و نقل استان اصفهان از روابط عمومی به عنوان چشم و گوش سازمان یاد کرد و اظهار داشت: همه مدیران در راستای تحقق اهداف عالی خود می بایست به روابط عمومی توجه و به آن بال و پر دهند.

با اشاره به اینکه تشکیل شورای هماهنگی روابط عمومی های حمل و نقل از اهمیت زیادی برخوردار است، افزود: با همفکری و همراهی روابط عمومی های دستگاه های زیر مجموعه وزارت راه و ترابری می توانیم شاهد رشد و شکوفایی هر چه بیشتر دستگاه ها باشیم.

در ایام نوروز 60 اکیپ در محورهای مواصلاتی استان خدمت رسانی می کنند



در ادامه مراسم مسول روابط عمومی اداره کل راه و ترابری استان اصفهان نیز با اشاره به فعالیت های نوروزی اداره کل راه و ترابری استان اصفهان گفت: با هماهنگیهای صورت گرفته در سال 90 علاوه بر خدمت رسانی رفاهی به مسافران نوروزی در سطح جاده های استان اصفهان حدود 60 اکیپ در کل محورهای مواصلاتی و شریانی تا 15 فروردین ماه جهت هر گونه امداد و خدمت رسانی به مردم آمادگی دارند.

مهدی حبیب الهی از استقرار ایستگاههای راهدار نوروزی در ورودی ها و خروجی های شهرستان های استان اصفهان خبر داد و افزود: اداره کل راه و ترابری استان اصفهان در جهت اطلاع رسانی از فعالیتهای وزارت راه و ترابری با ایجاد کانکسهای راهدارنوروز همراه با توزیع بسته های فرهنگی آموزشی به استقبال میهمانان نوروزی می رود.

بارندگیهای زیادی در ایام نوروز در انتظار اصفهان است



همچنین مسئول روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان اصفهان در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت هوای استان گفت: طبق آمار و ضعیت بارندگی اصفهان نسبت به سال گذشته بحرانی است.

صابری اظهار داشت: این اداره کل در راستای هرچه بهتر اطلاع رسانی وضع هوای استان با همکاری صدا و سیمای مرکز اصفهان چهار اجرای زنده گزارش وضع جوی استان را به صورت روزانه انجام می دهد.

صابری تصریح کرد: راه اندازی تلفن گویای 134، کشیک بخش پیش بینی، طراحی سایت هواشناسی استان اصفهان با قابلیت گزارش میزان بارندگی به صورت آنلاین و راه اندازی ایستگاه های هواشناسی نوروزی در برخی از شهرستانها از جمله اقدامات اداره هواشناسی استان اصفهان برای خدمت رسانی به هموطنان در ایام نوروز است.

به گزارش مهر، سومین نشست شورای هماهنگی روابط عمومی های حمل و نقل استان اصفهان با حضور مدیرکل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان اصفهان، مدیران روابط عمومی دستگاههای زیر مجموعه وزارت راه و ترابری استان در محل آزمایشگاه فنی مکانیک خاک استان اصفهان برگزار شد.

در این نشست هر یک از شرکت کنندگان از هواپیمائی جمهوری اسلامی، راه آهن، حوزه راهسازی، هواشناسی و فرودگاه به تشریح اقدامات خود در زمینه اطلاع رسانی در ایام نوروز 90 پرداختند.