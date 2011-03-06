اختلاف میان سران صهیونیست بالاگرفت / انتقاد شدید لیونی از نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، "زیپی لیونی" رهبر حزب کادیما با اشاره به سخنان اخیر نخست وزیر رژیم صهیونیستی که در آن از ابتکار عمل جدید این رژیم برای ازسرگیری مذاکرات سازش خبر داده بود، گفت : نمی توان حرف را جایگزین سیاست کرد.

به گفته وی، سیاستهای سازش نتانیاهو نشانگر نبود قدرت رهبری در وی است. این سخنان یک هفته پس از اعلام رایزنی تل آویو با تشکیلات خودگردان درباره تعیین مرزهای موقت سرزمینهای فلسطینی برای دستیابی به توافق با این تشکیلات ایراد می شود.

لیونی اذعان کرد: چنین راهبردی که بر خلاف راهبرد پیشین نتانیاهو در مذاکرات سازش است ناشی از بروز اعتراضات مردمی در کشورهای عربی اتخاذ شده است.

به گفته رهبر جناح مخالف دولت صهیونیستی، اینکه نتانیاهو به خاطر حفظ رابطه دوستانه خود با آمریکا تن به خواسته های واشنگتن داده و سیاستهای خود را تغییر می دهد نشانگر فقدان رهبری است.

پیش از این سخنان نیز، نتانیاهو توقف مذاکرات سازش را ناشی از ناتوانی تشکیلات خودگردان در هماهنگ کردن خود با خواسته های رژیم صهیونیستی عنوان کرد.