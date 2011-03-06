مراجعه دو هزار نفر به ستاد ارتباطات مردمی بهزیستی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مدیر کل سازمان بهزیستی لرستان در این رابطه به خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: این درخواستها به صورت ویژه مورد بررسی قرار خواهند گرفت و این نامه ها پس از بررسی توسط مددکاران و کاربران وارد سامانه دولت می شوند.

مرتضی رحیمی چگنی ادامه داد: همچنین تعدادی نامه که غیر مرتبط با کار بهزیستی بودند نیز جمع آوری شد که تحویل استانداری خواهند شد.

وی خاطر نشان کرد: این نامه ها و درخواست پیرامون مشکلات مددجویان در بخش های مختلف بوده است و حداکثر تا پایان ۱۰ روز پس از بازدید از منازل مددجویان گزارش مددکاری آنها تهیه خواهد شد.

مدیر کل سازمان بهزیستی لرستان ادامه داد: پس از این مراحل گروهی از سازمان بهزیستی کشور به استان سفر کرده و پس از تصمیم گیری نهائی مبلغ مورد نیاز برآورد و به نهاد ریاست جمهوری اعلام می شود.