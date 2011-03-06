80 هزار اردبیلی تحت پوششی کمیته امداد قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، بهروز زلالی عصر یکشنبه در دیدار مدیران کمیته امداد استان اردبیل با استاندار اظهار داشت: 54 درصد از این افراد به دلیل فوت سرپرست و 46 درصد آنان نیز به دلیل از کار افتادگی یا بیماری سرپرست مورد حمایت قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه از مجموع افراد تحت پوشش و مدد جو بیش از 55 درصد ساکن روستاها هستند، اضافه کرد: از این تعدا نیز 65 درصد تک نفره یا دو نفره هستند.

مدیرکل کمیته امداد استان خروجیهای امسال این نهاد حمایتی و خدماتی را سه هرار نفر عنوان کرد و ابراز داشت: در طی این مدت حدود هزار و 600 نفر نیز ورودی داشته ایم که هم اکنون با مشاره و انجام فعالیتهای کارشناسی در راستای اشتغالزایی و خودکفایی آنها تلاش می شود.

وی بزرگترین خدمت کمیته امداد امام را افزایش خروجیها به نسبت ورودیهای آن دانست و تصریح کرد: ایجاد اشتغال پایدار در نقاط محروم بویژه روستاها مهمترین عامل خروجیهای کمیته امداد است.

زلالی بر ضرورت انجام وظایف با سرعت و دقت بیشتر و حفظ شان و کرامت انسانی مدد جویان تأکید کرد و یادآور شد: افراد تحت حمایت کمیته امداد انسانهایی قانع و آبرومند هستند که با فراهم آوری زمینه های اشتغال پایدار آنان و تضمین خرید محصولات تولیدی عزت و کرامت آنها بیشتر حفظ خواهد شد.

استاندار اردبیل نیز در این جلسه با ابراز تاسف از کم رنگ شدن برخی ارزشهای اولیه انقلاب اسلامی در دهه های بعدی، خواستار پرهیز از تجمل پرستی و اشرافی گرایی در نهادهایی نظیر کمیته امداد شد.

سید حسین صابری بروز این مسئله را نقطه ضعفی در قضاوتهای مردم دانست و خاطر نشان کرد: کمیته امداد امام (ره) استان باید در سال آینده در افزایش بیمه روستاییان و عشایر منطقه تلاش کند.