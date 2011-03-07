250 اصله نهال درخت توسط دانش آموزان البرز غرس شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی اکبر حلیمی ظهر یکشنبه در مراسم غرس نهال به یاد شهیدان دانش آموزان استان البرز در آغاز هفته منابع طبیعی 250 اصله نهال درخت را به یاد شهیدان رجایی و باهنر و شهدای دانش آموز در مدارس این استان غرس کردند.

مدیرکل آموزش پرورش استان البرز در حاشیه مراسم غرس نهال در دبیرستان دخترانه شهید رجایی به خبرنگار مهر گفت: یکی از زمینه های گسترش فرهنگ حفظ و نگهداری درختان در مدارس و با تلاش دانش آموزان است که شکل می گیرد.

وی افزود: توجه امروزه دانش آموزان به حفظ این سرمایه بزرگ طبیعی و نگهداشت درختان می تواند در ایجاد یک جامعه دوستدار طبیعت و محیط زیست موثر باشد.

این مسئول گفت: فراموش نکنید که تمام نیازهای ما از طبیعت گرفته می شود و توجه نکردن به حفظ این عنصر اساسی زندگی آینده انسان را در معرض خطر قرار می دهد.

در حاشیه مراسم غرس نهال در این دبیرستان نمایشگاهی از فعالیتهای دانش آموزان استثنائی رشته کاشت و پرورش گیاههای آپارتمانی مرکز آموزشی اربابی فرد و دیگر دانش آموزان این رشته در هنرستانهای دیگر این استان برپا شد.