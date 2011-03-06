روزانه حدود 10 تن تخم مرغ وارد بازار کرج می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، منصور خاکی ظهر یکشنبه در کارگروه آماده سازی و عرضه اقلام مورد نیاز شب عید و نظارت بر بازارهای عرضه مستقیم کالا در خصوص عرضه مرغ و تخم مرغ شب عید گفت: برای تنظیم بازار روزانه بین 8 تا 10 تن تخم مرغ با قیمت شانه ایی 3 هزار و نهصد تومان وارد بازار می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرز افزود: در زمینه عرضه گوشت مرغ نیز هیچ گونه کمبودی نیست و گوشت مرغ در شب عید با قیمت مشخص در این بازارها عرضه می شود.

وی گفت: برای بعد از عید و در ماههای فروردین و اردیبهشت ما نیاز به واردات گوشت مرغ از استانهای دیگر داریم.

همچنین در این نشست، رئیس سازمان بازرگانی استان البرز از آماده سازی و انبار میوه شب عید در استان البرز خبر داد.

خرید و ذخیره سازی میوه شب عید در البرز انجام شده است

تیمور پورحیدری افزود: برای شب عید بیش از سه هزار و 250 تن پرتغال خریداری و هم اکنون در سرخانه های استان ذخیره سازی شده است.

وی افزود: درخصوص خرید سیب نیز بر اساس توافقی که با استان آذربایجان غربی شده قرار شد 800 تن سیب از این استان خریداری شود و مابقی نیز از محصولات استانی وارد بازار شب عید شود.

این مسئول گفت: در مجموع هزار و 700 تن نیز سیب مورد نیاز استان خواهد بود که اکنون 800 تن خریداری شده از استان آذربایجان غربی در سرخانه ها قرار داده شده است.

وی افزود: کار توزیع این اقلام از 24 اسفند در 260 مرکز ثابت و 80 مرکز سیار این اقلام آغاز خواهد شد.

