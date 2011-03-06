عمده شکایات لرستانیها از وکلا مربوط به حق الوکاله بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمدحسین حجاریان در مراسم گرامیداشت سالروز تأسیس کانون وکلای استان در سخنانی با ارائه گزارشی از روند شکل‌گیری نخسیتن کانون وکلا در ایران، گفت: در سال 1331 نخستین کانون وکلای ایران تشکیل شد.

وی ادامه داد: کانون وکلا ابتدا تابع وزارت دادگستری بود و تمام مسایل مربوط به اعضا اعم از انفصال، تعلیق، محرومیت و نقل و انتقال آنان توسط وزارت دادگستری انجام می‌شد که این موضوع بر دوش وکلا سنگینی می‌کرد که اقداماتی انجام و با تصویب مجلس کانون وکلا از وزارت دادگستری مستقل و متحول شد.

رئیس کانون وکلای استان لرستان گفت: از سال 1334 که اولین کانون وکلای در ایران تشکیل شد با احتساب کانون وکلای بوشهر که اخیرا تشکیل شده 21 کانون در کشور شکل گرفته است.

حجاریان همچنین به روند تشکیل کانون وکلای لرستان اشاره کرد و یادآور شد: کانون وکلای لرستان تا سال گذشته وابسته به کانون وکلای خوزستان بود و مشکلات عدیده برای وکلای استان به وجود آورده بود که با پیگیریهای رئیس کل دادگستری وقت استان لرستان کانون وکلای لرستان مستقل شد.

وی خاطر نشان کرد: در حدود 8 ماه فعالیت مستقل کانون وکلای لرستان به شکایات مردم از برخی وکلا سریع رسیدگی شده است.

رئیس کانون وکلای استان لرستان با بیان اینکه شکایت‌ها از وکلای استان بسیار اندک بوده است، عنوان کرد: این در حالیست که عمده شکایات نیز مربوط به حق‌الوکاله بوده است.