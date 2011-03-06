به گزارش خبرگزاری مهر به نقل پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور، دکتر محمود احمدی نژاد در گفتگو با نشریه “سال تجارت” در پاسخ به این سئوالی درباره موقعیت ایران در دنیا گفت: همه می‌دانند سرزمین ایران محل تولد و رشد یکی از تمدن‌های بزرگ بشری مبتنی بر ارزش‌های انسانی و الهی و با حدود 7000 سال سابقه تاریخی است. یگانه‌پرستی، احترام به حقوق همه ملت‌ها، مخالفت با برده‌داری و اسارت انسان از ویژگی‌های تمدن ایرانیان است.

رئیس جمهور با بیان اینکه بعد از اسلام تمدن ایرانی در بستر فرهنگ و معارف اسلامی رشد و نمو دو چندان یافت، افزود: تمدن ایرانی در این بستر در عرصه‌های توحید و خداشناسی، ادبیات و هنر، حکمت و فلسفه، علم و فن‌آوری، ریاضیات و نجوم، پزشکی، فیزیک و شیمی و اخلاق و علوم انسانی به مراتب بالایی دست یافت و دانشمندان و خدمات بزرگی به بشریت عرضه کرد.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه در سده‌های اخیر به خصوص قرن گذشته تحت تاثیر تجاوز و جنگ‌طلبی و زیاده‌خواهی‌های ستمگران حرکت رو به رشد ملت با موانع و چالش‌هایی مواجه شد، اظهار داشت: اما بنیان فکری و فرهنگی ملت ما با تلاش و مجاهدت علما و دلسوزان محفوظ ماند و همین امر موجب گردید که در سال 1357 هجری شمسی انقلاب اسلامی ایران تحت رهبری امام خمینی، آن مرد موحد، شجاع، حکیم، ساده‌زیست و خدمتگزار به مردم رقم خورد. بساط دیکتاتوری که تحت حمایت دولت‌های استعماری بر ایران مسلط شد و حکومت می‌کرد برچیده شد و استقلال و آزادی و نظامی مبتنی بر آراء مردم و اسلام در این کشور برپا شود.

وی تصریح کرد: علی‌رغم مخالفت‌های زیاده‌خواهان بین‌المللی، تحمیل جنگ 8 ساله و تهدیدها و تحریم‌های غیرقانونی، ملت ایران همچنان پرچم عزت و استقلال و پیشرفت خود را برافراشته نگاه داشته است و در برابر همه زورگویی‌ها و مخالفت‌ها شجاعانه ایستاده و همه موانع را پیش سر گذاشته است.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه ملت ایران خوشبختی، عدالت، عزت و پیشرفت همه ملت‌ها را می‌خواهد، به همه انسان‌ها احترام می‌گذارد و مروج عشق و محبت و دوستی است، بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران با عموم دولت‌ها و ملت‌های جهان روابط دوستانه و برادرانه دارد و همواره بر تقویت روابط مبتنی بر عدالت و احترام متقابل و دوستی و برادری پای فشرده است، در برابر زیاده‌خواهی‌ها و توسعه‌طلبی‌های بین‌المللی ایستاده و با تجاوز، اشغالگری و تضییع حقوق ملت‌ها مخالفت کرده است.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز عموم ملت‌های جهان و اکثر دولت‌ها از مواضع عادلانه و انسانی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کنند و خود را در کنار ملت ایران می‌دانند، ادامه داد: این فضا فرصت مغتنمی است تا با همراهی و همکاری راه برای پیشرفت و تعالی همه ملت‌ها هموارتر شود.

احمدی نژاد در جواب این پرسش که رشد روابط اقتصادی ایران با کشورهای آسیایی چه امتیازاتی برای ایران در پی خواهد داشت؟ خاطرنشان کرد: ما کشورهای آسیایی به حوزه تمدن آسیایی که ریشه تمدن بشری است، تعلق داریم. سرنوشت ما به یکدیگر گره خورده است. پیشرفت هر یک از ما پیشرفت دیگری است و اگر آسیبی به هر یک از کشورهای ما وارد شود همه از آن متاثر می‌شویم.

وی با تاکید بر اینکه دلایل زیادی وجود دارد که کشورهای آسیایی باید در کنار هم باشند، گفت: هیچ کدام از ما توسعه‌طلب و زیاده‌خواه نیستیم و فرهنگ‌های ما دارای عناصر انسانی، عشق و محبت و عدالت و برادری است و با ناامنی و جنگ و تروریسم مخالف هستیم. در سال‌های اخیر معلوم شد، نظام‌های اقتصادی بین‌المللی که مبتنی بر عدالت نیستند منافع اقتصادی ملت‌های ما را تأمین نمی‌کنند بلکه موجب صدور بحران‌ها از کشورهای پرمخاطره و متزلزل نظام سرمایه‌داری به کشورهای ما می‌شوند و همین تجربه تلخ و پرهزینه نشان می‌دهد که ما باید به خود متکی باشیم و نگاه‌هایمان را بیش از گذشته به سمت یکدیگر معطوف کنیم.

احمدی نژاد همکاری‌های دو و چند جانبه و منطقه‌ای بین کشورهای آسیایی را موجب رشد و پویایی اقتصادی و دارای نقش کلیدی در تامین امنیت و ثبات توصیف کرد و افزود: در حال حاضر روابط اقتصادی جمهوری اسلامی با کشورهای آسیای میانه، کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا و بسیاری دیگر از کشورهای آسیایی به صورت دو جانبه و چند جانبه و یا از طریق سازمان‌هایی نظیر اکو و کومکس روابطی خوب و رو به گسترش است. تجارت، انتقال تکنولوژی، تامین مالی طرح‌های صنعتی و کشاورزی و انرژی، اجرای پروژه‌های مشترک گردشگری و ... از موضوعات مشترک در تعاملات اقتصادی است و این روابط به نفع همه است.

رئیس جمهور در واکنش به این سئوال که تاثیر تحولات روابط سیاسی ایران با اتحادیه اروپا بر روابط اقتصادی اتحادیه اروپا و ایران را چگونه ارزیابی می‌نمایید؟ اظهار داشت: سیاست خارجی ایران مبتنی بر اصول عدالت، دوستی و احترام متقابل و حفظ کرامت انسانی است. روابط جمهوری اسلامی ایران با دولت‌هایی که به این اصول پایبند باشند خوب و مستحکم خواهد بود. تجربه‌ دهه‌های اخیر نشان می‌دهد متاسفانه بعضی از دولت‌های اروپایی تحت تاثیر بعضی زورگویان بین‌المللی و در راس آن صهیونیست‌ها هستند و آنان اجازه نمی‌دهند روابط عادلانه و دوستانه برقرار شود.

وی اضافه کرد: البته بداخلاقی بعضی از اروپایی‌ها به ضرر آنان است. آنان فکر می‌کنند دنیا محدود به اروپاست. دنیا بسیار بزرگتر از اندیشه و ذهن برخی‌هاست گر چه سهم اروپا در بازار ایران در سال جاری افزایش یافته است لیکن در مقایسه با رشد سریع تجارت خارجی ایران رو به کاهش است و جای آن را کشورهای آسیایی به سرعت پر می‌کنند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه سهم اروپا از صادرات نفتی ایران تقریباً ثابت مانده است اما در بخش صادرات غیرنفتی کشورهای آسیایی و بویژه همسایه ایران از کشورهایی نظیر آلمان و ایتالیا پیشی گرفته‌اند و در بخش‌های واردات نیز امارات، چین و کره جنوبی جایگاه خود را در تجارت خارجی با ایران نسبت به اروپا ارتقاء داده‌اند، تصریح کرد: امروز بسیاری از شرکت‌های آمریکایی و اروپایی تلاش می‌کنند با دور زدن موانع و تحریم‌ها با جمهوری اسلامی ایران کار کنند.

احمدی نژاد مشتریان و همکاران جدید طالب همکاری اقتصادی با ایران را موجب کاهش روز به روز فرصت‌های همکاری اقتصادی اروپا با ایران برشمرد و بیان داشت: مجموع تحرکات اتحادیه اروپا نشان می‌دهد راهبرد واقع‌گرا و تدبیر روشنی بر اتحادیه اروپایی حاکم نیست.

رئیس جمهور در پاسخ به سئوالی درباره اجرای طرح‌ها و اصلاحات اقتصادی در ایران گفت: جهت کارآمدتر شدن اقتصاد ایران در 7 حوزه تغییرات و اصلاحات لازم در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام و سند چشم‌انداز در دست بررسی و اقدام است.

احمدی نژاد آثار چنین تحولاتی را استقرار عدالت بیشتر در توزیع منابع و رشد استعدادها و توانمندی‌ها، شفاف‌سازی هر چه بیشتر قیمت‌ها، تقویت حضور مردم و بخش خصوصی داخلی و خارجی در اقتصاد و جلوگیری از اتلاف منابع، کاهش بوروکراسی، افزایش رقابت‌پذیری و نظایر آن دانست و ادامه داد: این اصلاحات شامل اصلاح بخش مالیاتی، اصلاح و بهبود نظام بانکی، ‌اصلاح نظام توزیع کالا، نظام گمرکی، ارزش‌گذاری پول ملی، نظام یارانه‌ها و بهره‌وری است.

وی با اشاره به اینکه اولین گام در اجرای این اصلاحات اقتصادی در هدفمند کردن یارانه‌ها با موفقیت برداشته شد و مدیریت و قدرت ملت و نظام اسلامی ایران را در این کار بسیار بزرگ به خوبی نشان داد، اظهار داشت: تجربه هدفمند کردن یارانه‌ها یک دستاورد ارزنده و قابل ارائه به سایر کشورهاست. این اقدام در شرایطی انجام شد که ایران تحت سنگین‌ترین تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته است.

احمدی نژاد تاکید کرد: این امر دو موضوع را ثابت می‌کند؛ اول اینکه اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران ناچیز است و از زورگویان بین‌المللی کاری ساخته نیست و دوم اینکه نظام ایران در بالاترین حد ثبات و اقتدار است و با پشتیبانی مردم همچنان رو به پیشرفت و تعالی است.

رئیس جمهور در پاسخ به این سئوال که خلاصه برنامه چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران برای سال 1404 چیست و چه راهکارهایی برای ارتقای بهره‌وری در اقتصاد ایران طراحی شده است، تصریح کرد: بخشی از پاسخ به این سوال در جواب به پرسش قبلی ارائه شد. هفت برنامه بزرگ جهت تحول اقتصادی بخشی از راهکار افزایش بهره‌وری است.

وی افزود: بخشی از منابع حاصل از واقعی کردن نرخ حامل‌های انرژی در قالب تسهیلات ارزان قیمت و یا کمک‌های دولت با هدف بهسازی تولید و بهره‌وری در اختیار تولیدکنندگان بخش‌های مختلف قرار خواهد گرفت، بازار رقابت به نحو شفاف‌تری شکل می‌گیرد و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی و داخلی در طرح‌ها و پروژه‌ها تسهیل خواهد شد.

رئیس جمهور یادآور شد که امروز بازار سرمایه در ایران از پررونق‌ترین و موفق‌ترین بازارهای بورس جهان است و گفت: شاخص‌های بازار بورس در ایران کاملاً بهبود یافته است و اثری از بحران اقتصادی و بحران بازارهای بورس جهانی در ایران دیده نمی‌شود و فرصت بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاران و مشتریان خارجی برای معامله در این بازار فراهم گردیده است. بورس فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در ایران فعال شده و به زودی بورس نفت نیز فعال خواهد گردید.

احمدی نژاد غیبت بعضی از سرمایه‌گذاران خارجی را باعث آن دانست که عموم پروژه‌های تولید گاز با حجمی معادل 50 میلیارد دلار در منطقه جنوب ایران به پیمانکاران داخلی واگذار گردد و افزود: این حجم سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی در حال افزایش است و پروژه‌های مهم دیگری در بخش صنعت جهت واگذاری به سرمایه‌گذاران و پیمانکاران آماده شده است.

رئیس جمهور سند چشم‌انداز را نقطه راهنمایی برای رسیدن به افق‌های بالاتر البته بر مبنای عدالت و حفظ حقوق ملت‌ها در مناسبات جهانی عنوان کرد و اظهار داشت: امروز مناسبات جهانی به ضرر ملت‌هاست و موجب گسترش فقر و تعمیق بیشتر شکاف بین کشورهای برخوردار و فقیر شده است. باید این مناسبات، سازمان‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی تغییر بنیادی یابند و دست مؤسساتی نظیر بانک مرکزی آمریکا که با عرضه بی‌حساب و کتاب دارایی‌های کاغذی جیب ملت‌ها را خالی می‌کنند، کوتاه شود.

وی تصریح کرد: هم‌گرایی‌های منطقه‌ای، تعریف ارزش‌های جدید مشترک آسیایی، انجام معاملات بر مبنای ارز‌های رایج کشورها، تقویت روابط بانکی و پولی و حذف دلار از معاملات می‌تواند کمک بزرگی به تغییرات اساسی در نظام اقتصاد بین‌الملل و تقویت اقتصادهای داخلی و منطقه‌ای باشد.

رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی برای کاهش اثرات تحریم‌ها علیه ایران اتخاذ شده است؟ بیان داشت: ما معتقدیم دنیا خیلی بزرگ و ادبیات تحریم متعلق به سی سال قبل است. آن دوره ای که آمریکاییها فکر می کردند مالک عالم هستند گذشته است. ما فرصت های فراوانی در اختیار داریم. البته به آنها نصیحت کردیم که این کارها را نکنند اگر ادامه بدهند، ما مناسبت جدیدی را در دنیا به طور مستقل ایجاد خواهیم کرد.

احمدی نژاد گفت: ملت ها و دولت های فراوانی هستند که علاقمندند مناسباتی مستقل از قدرت های بزرگ در دنیا شکل بگیرد و این اتفاق خواهد افتاد. ما سال گذشته که در تحریم بودیم رشد بالای اقتصادی خودمان را حفظ کردیم و ا مسال هم همین اتفاق خواهد افتاد. اینها ملت ما را مصمم تر می کنند و فرصت های جدیدی برای پیشرفت در اختیار ملت ما قرار می دهند.

وی افزود: ملت ایران در کنار همه این ویژگیها یک ویژگی که اگر نگوییم منحصر به فرد باید بگوییم کم نظیر است، دارد و آن هم این است که همه تهدیدها را به سرعت به فرصت تبدیل می کند. ملت ایران سخت ترین تهدیدها را می گیرد و در درون خودش با مکانیزم فرهنگی و تمدنی ای که دارد آن را به یک فرصت بزرگ تبدیل می کند.



احمدی نژاد با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در 32 سال گذشته در تحریم دشمنان بوده و عملا این تحریم ها تاثیری بر اراده ملت ایران نداشته است، اظهار داشت: مردم ایران در تحریم به قله های پیشرفت و ترقی دست یافته اند و توانسته اند قله های دانش های نوین را فتح نمایند لذا تحریم به ملت ایران آموخت که رویکرد اتکا به منابع و ظرفیت های داخلی را بیش از گذشته در پیش گیرد و نتیجه آن دستاوردهای مختلف علمی، پژوهشی و صنعتی بوده است که سایر کشورها هم از این رهگذر منتفع شده اند. در عین حال سرمایه گذاری خارجی نیز به نحو خوبی رشد یافته است. تنها تاثیر تحریم افزایش شتاب رشد و پیشرفت و همبستگی بالاتر ملی بوده است.

رئیس جمهور در واکنش به این سوال که نقش سرمایه گذاری خارجی در افزایش تغییرات اقتصادی در ایران چیست؟ بیان داشت: سرمایه گذاری خارجی نقش قابل توجهی در برنامه های چهارم و پنجم کشور دارد. با توجه به هدف گذاری 8 درصدی در رشد اقتصادی نقش سرمایه گذاری خارجی به طور خاص در رسیدن به اهداف اقتصادی مورد توجه خواهد بود.

احمدی نژاد گفت: براساس قوانین موجود، رفتار با سرمایه گذار خارجی مشابه رفتار با سرمایه گذار داخلی است و هیچگونه تبعیضی اعمال نمی گردد و امنیت سرمایه آنان تضمین می شود. خوشبختانه نرخ افزایش سرمایه گذاری در ایران نسبت به سایر کشورها در بالاترین سطح است.

رئیس جمهور در پاسخ به این درخواست که چشم انداز و سیاستگذاری های اقتصادی طراحی شده برای جوانان ایرانی را تشریح کنید، اظهار داشت: هر جا که جوانان میداندار حرکت یک ملت شدند نه تنها نوآوری، نشاط و خلاقیت به کمک آن ملت آمد بلکه میانسالان و بزرگسالان را هم به حرکت های شگرف و منحصر به فرد وادار کرد.

وی با بیان اینکه تا امروز جوانان ایران زمین دو معجزه بزرگ را آفریدند، افزود: اصل معجزه انقلاب اسلامی حاصل ایمان و مجاهدت و نوآوری جوانان ما بود. همچنین اصل پیروزی در دفاع مقدس که از نگاه همه سیاست مداران جهان یک امر محال و نشدنی بود، مرهون حضور و خلاقیت و مجاهدت و فداکاری جوانان ماست و معجزه سومی نیز در راه است؛ امروز ملت ما برای رسیدن به جایگاه شایسته خود در جهان و برای ایفای نقش شایسته خود در مناسبات علمی و فنی و فرهنگی جهان نیازمند حضور خلاق و مبتکر و شجاعانه جوانان است که این نیز در مسیر تحقق است.

رئیس جمهور تصریح کرد: دولت مصمم است با حمایت قاطع از تلاش های سازنده جوانان، استعداد و توان آنان را در مسیر ساختن کشور فعال نماید. تقویت دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، ایجاد فرصت های مناسب در همه زمینه های علمی و پژوهشی و فنی، تامین منابع بانکی ارزان قیمت و تشویق جوانان مبتکر و مخترع از جمله این اقدامات است.

احمدی نژاد تاکید کرد: امروز دستاوردهای ارزنده ایران در صنایع مختلف نفت و گاز، انرژی هسته ای، هوا و فضا و ... مرهون زحمات جوانان این سرزمین است و این راه ادامه خواهد یافت.

رئیس جمهور در پاسخ به این سئوال که براساس سند چشم انداز موقعیت ایران را در آینده که به عنوان کشوری توسعه یافته اقتصادی و علمی در کشورهای آسیای جنوبی مطرح می باشد. چگونه ارزیابی می کنید؟ بیان داشت: ایران در چشم انداز سال 1404 برپایه فرهنگ، علم و معنویت باید به قدرت اول اقتصادی، فرهنگی، علمی و سیاسی منطقه تبدیل شود. ملت و دولت در همین جهت حرکت می کنند و پیشرفت های عظیم علمی، صنعتی و سیاسی به سرعت اتفاق می افتد.

احمدی نژاد گفت: جمهوری اسلامی ایران با اتکاء به پایگاه تمدنی و فرهنگی خود می تواند به سرعت عقب ماندگی های تحمیلی گذشته را علیرغم مخالفت ها و مانع تراشی های مستکبران جبران کند. پیروزی انقلاب اسلامی، ایمان، پایداری ، معرفت و پاکی ملت ایران یک فرصت استثنایی در اختیار او قرار داده است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه در دوره ای که قدرت های شرق و غرب به پایان خط رسیده اند و مناسبات جهانی در آستانه یک تحول بزرگ است ملت ایران حرکت خود را با مجاهدتی همه جانبه در مسیر پیشرفت و تعالی مادی و معنوی ادامه خواهد داد، اظهار داشت: این دوران آغاز یک فصل نوین در زندگی ملت ایران است. البته ملت ایران همواره پرچمدار صلح ، برادری، عشق و محبت بوده است و خوشبختی و صلح و امنیت و دوستی را برای همه می خواهد تا با توجه به حرکت عمومی جهان عدالت و پاکی و محبت بر دنیا حاکم شود و همگان طعم حاکمیت انسانهای صالح و الهی را بچشند.