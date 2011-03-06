نمایشگاه "فاتحان نور" در دانشگاه محقق اردبیلی گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، این نمایشگاه که عصر یکشنبه برپا شد، توسط بسیج دانشجویی دانشگاه های استان و همکاری و مشارکت تشکلهای اسلامی و دانشجویی گشایش یافته است.

به گفته رئیس دانشگاه محقق اردبیی که در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه با خبرنگار مهر سخن می گفت، اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی جوانان و دانشجویان با اردوی زیارتی فرهنگی راهیان نور از جمله مهترین اهداف برپایی این نمایشگاه می باشد.

مسعود گنجی با بیان اینکه نمایشگاه "فاتحان نور" به مدت دو هفته برپا خواهد بود، اظهار داشت: در این نمایشگاه حماسه جنگ و جبهه و دلاوریهای رزمندگان و شهدا در پنج غرفه به نمایش گذاشته شده است.

وی با اشاره به بازسازی و ترسیم عملیات فتح المبین در یکی از غرفه های این نمایشگاه اضافه کرد: شناسایی جریان فتنه، بصیرت دانشجویی، شهدای دانشگاه و سنگر علم و دانش نیز با استفاده از عکس و نقاشی از دیگر بخشهای نمایشگاه فاتحان نور است.

رئیس دانشگاه محقق اردبیی در پایان خاطر نشان کرد: در حاشیه این نمایشگاه نیز ادوات جنگی نظیر کوله پشتی، کلاه خود، قمقمه سربند، پلاک شهدا و مفقودین، سنگر و... در محوطه دانشگاه به نمایش درآمده است.

گفتنی است علاقمندان می توانند به مدت دو هفته و همه روزه در دو نوبت صبح و عصر از بخشهای مختلف این نمایشگاه بازدید کنند.