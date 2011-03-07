عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- رژیم دیکتاتوری لیبی قطعنامه 1970شورای امنیت را در خصوص ممنوعیت سفر، بلوکه کردن دارایی خانواده معمر قذافی و برخی از مقامات ارشد وی رد کرد.

-دبیر کل سازمان ملل وزیر خارجه سابق اردن را به عنوان نماینده ویژه خود در لیبی منصوب کرد.

-خبرگزاری شینهوا در گزارشی نوشت: زنان در مکزیک همچنان از تبعیض رنج می برند.

- یک روزنامه ژاپنی در گزارشی نوشت: در پی استعفای وزیر خارجه ژاپن، نارضایتی مردم از نخست وزیر افزایش یافته است.

-معاون رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته آمریکا را به مقصد فنلاند، روسیه و مولداوی ترک کرد.

- خبرگزاری فرانسه از افزایش درگیریها در غرب ساحل عاج خبر داد.

-رهبران مذهبی نیویورک تظاهراتی را در دفاع از مسلمانان آمریکا برگزار کردند.

-رئیس جمهوری شیلی در اولین دیدار رسمی از سرزمین های اشغالی فلسطین، حمایت خود را از استقلال کشور مستقل فلسطین اعلام کرد.

-اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی از پایان مراحل ساخت 114 واحد مسکونی در دوره 10 ماهه کند سازی روند شهرک سازی در اراضی اشغالی فلسطین خبر داد.

-نخست وزیر چین از ریشه کن کردن فقر در 10 سال آینده در این کشور خبر داد.