به گزارش خبرنگار مهر،‌ دهمین دوره انتخاب کتاب سال شهید حبیب غنی‌پور عصر امروز پانزده اسفندماه در تالار مهر حوزه هنری با حضور بهمن دری معاون فرهنگی وزیر ارشاد، محسن مومنی رئیس حوزه هنری ، امیرحسین فردی مدیر مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری و جمعی از اهالی ادب پایان یافت.

مومنی در این مراسم با تاکید بر اینکه ما میزبان جایزه شهید غنی‌پور نیستیم بلکه هنرآموز ادبیات هستیم، گفت: این جایزه‌ها پرداختن به انسان‌هایی است که انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به ما معرفی می‌کند و دارای ویژگی‌های خاصی هستند که در توصیف آن بسیار سخت و تا حدودی ناممکن نیست.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هنر امروز دست هنرمندان است و آنها باید وجوه انسانی را در آن رعایت کنند، اظهارکرد: دوری از پلشتی‌ها و نشان دادن رذایل انسانی باید در دستور کار آنها قرار بگیرد.

وی با انتقاد از اینکه در برخی از مواقع زیاده‌روی برخی از افراد در نشان‌ دادن پلشتی‌ها زیاده‌روی می‌کنند، اضافه کرد:به جای اینکه برای گسترش ارزش‌های بیگانگان زحمت بکشید، برای ترویج و احیایی سنت‌های خودمان تلاش کنیم. آقای سیدرضا میرکریمی در فیلم ممتاز "یه حبه قند" سکانسی دارد که حکیمانه است. یکی از شخصیت‌های داستان که در آن خانه قدیمی دنبال گنج است وقتی کارش تمام می‌شود به جای طلا و جواهرات به ریشه درختی کهن می‌رسد.

مومنی افزود: گنج سنت‌های والای ماست. گنج ارزش‌های انسانی ماست. چرا به جای پاسداری از اینها مدام در بعضی فیلم‌ها و داستان‌ها چهره این ملت و ارزش‌هایش زشت و سیاه نمایش داده می‌شود؟ چرا از سرزمین بیگانه بهشت می‌سازند؟ چرا یک عنصر اساسی هنر و ادبیات ما مهاجرت به غرب شده است؟ چرا به این سرزمین با تمام ارزش‌های فرهنگی‌اش اهانت و اعلام می‌کنیم برای سلامت فرزندانمان و نسل آینده باید به غرب مهاجرت کنیم؟

رئیس حوزه هنری یادآور شد: این تذکر رهبر معظم انقلاب باید آویزه گوشمان باشد که فرمودند: غریبه آن کسی است که بلندگوی افکار و اهداف دشمنان این ملت است.

مومنی با اشاره به اینکه در ادبیات ایران باید مسئولیت پذیر باشیم، گفت: عزت همین جا در خاک ایران است و عمل صالح ما به سمت خداوند می‌رود.