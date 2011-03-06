به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعیدلو که بعد از ظهر امروز یکشنبه در فضای سبز سازمان تربیت بدنی یک اصله درخت به مناسبت روز درختکاری کاشت، با تاکید بر توسعه فرهنگ درخت کاری به خبرنگار ما گفت: اهمیت و توجه به درخت و درختکاری در فرهنگ ما به عنوان یک اصل مهم مورد توجه قرار گرفته ضمن اینکه که در دین مبین اسلام هم نسبت به آن توصیه های فراوانی شده است.



رئیس سازمان تربیت بدنی افزود: برای توسعه فرهنگ درختکاری و تشویق و ترغیب مردم به این اصل مهم، قهرمانان و ورزشکاران در سراسر کشور می توانند پیشقدم شوند و از آنجا که قهرمانان ورزشی در شهرها و استان های خود دارای جایگاه خوب اجتماعی و مردمی می باشند یقینا هر اقدام آنها تاثیر بسیار زیادی در بین مردم خواهد داشت از این رو قهرمانان می توانند به توسعه فرهنگ درخت کاری کمک شایانی داشته باشند.



سعیدلو در ادامه افزود: اگر هر کدام از ما در طول سال یک اصله درخت بکاریم خواهیم دید که در مدت زمانی کوتاه بر میزان فضای سبز کشور چند برابر افزوده خواهد شد و توسعه فضای سبز هم ارتباط مستقیمی با آبادانی و سر سبزی میهن عزیزمان خواهد داشت.