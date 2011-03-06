اینتر تیم جنوآ را درهم کوبید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اینتر در حالی که شامگاه امروز یکشنبه در ورزشگاه "سن سیرو" بازی می کرد با نتیجه 5 بر 2 مقابل جنوآ به برتری رسید. جیامپائولو پاتزینی (50)، ساموئل اتوئو (51 و 57) ، گوران پاندف (71) و ناگاموتو (84) گل های ایثنتر را به ثمر رساندند و دو گل جنوآ توسط رودریگو پالاسیو (40) و بوسلی (90) به ثمر رسید.

در سایر دیدارهای امروز نتایج زیر حاصل شد:

* سامپدوریا 2- سسنا 3

* بولونیا 2 - کالیاری 2

* کیه‌وو صفر- پارما صفر

* اودینزه یک - باری صفر

* ناپولی صفر- برشا صفر

* فیورنتینا 3 - کاتانیا صفر

هفته بیست و هشتم رقابت های سری آ امشب با برگزاری دیدار تیم های لاتزیو و پالرمو به پایان می رسد.