اینتر تیم جنوآ را درهم کوبید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اینتر در حالی که شامگاه امروز یکشنبه در ورزشگاه "سن سیرو" بازی می کرد با نتیجه 5 بر 2 مقابل جنوآ به برتری رسید. جیامپائولو پاتزینی (50)، ساموئل اتوئو (51 و 57) ، گوران پاندف (71) و ناگاموتو (84) گل های ایثنتر را به ثمر رساندند و دو گل جنوآ توسط رودریگو پالاسیو (40) و بوسلی (90) به ثمر رسید.
در سایر دیدارهای امروز نتایج زیر حاصل شد:
* سامپدوریا 2- سسنا 3
* بولونیا 2 - کالیاری 2
* کیهوو صفر- پارما صفر
* اودینزه یک - باری صفر
* ناپولی صفر- برشا صفر
* فیورنتینا 3 - کاتانیا صفر
هفته بیست و هشتم رقابت های سری آ امشب با برگزاری دیدار تیم های لاتزیو و پالرمو به پایان می رسد.
جدول رده بندی:
1- میلان 61 امتیاز
2- اینتر 56 امتیاز
3- ناپولی 53 امتیاز
4- اودینزه 50 امتیاز
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12- جنوآ 35 امتیاز
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18- لچه 28 امیتاز
19- برشا 25 امتیاز
20- باری 16 امتیاز
1- میلان 61 امتیاز
2- اینتر 56 امتیاز
3- ناپولی 53 امتیاز
4- اودینزه 50 امتیاز
-------------------------
12- جنوآ 35 امتیاز
-------------------------
18- لچه 28 امیتاز
19- برشا 25 امتیاز
20- باری 16 امتیاز
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