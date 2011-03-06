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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۱۱

هفته بیست و هشتم سری آ /

اینتر تیم جنوآ را درهم کوبید

اینتر تیم جنوآ را درهم کوبید

تیم فوتبال اینتر در چارچوب رقابت های هفته بیست و هشتم سری آ مقابل جنوآ به یک برتری پرگل دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اینتر در حالی که شامگاه امروز یکشنبه در  ورزشگاه "سن سیرو" بازی می کرد با نتیجه 5 بر 2 مقابل جنوآ به برتری رسید. جیامپائولو پاتزینی (50)، ساموئل اتوئو (51 و 57) ، گوران پاندف (71) و ناگاموتو (84) گل های ایثنتر را به ثمر رساندند و دو گل جنوآ توسط رودریگو پالاسیو (40) و بوسلی (90) به ثمر رسید.

در سایر دیدارهای امروز نتایج زیر حاصل شد:

* سامپدوریا  2- سسنا 3
* بولونیا 2 - کالیاری 2
* کیه‌وو صفر- پارما صفر
* اودینزه یک - باری صفر
* ناپولی صفر- برشا صفر
* فیورنتینا 3 - کاتانیا صفر

هفته بیست و هشتم رقابت های سری آ امشب با برگزاری دیدار تیم های لاتزیو و پالرمو به پایان می رسد.

جدول رده بندی:
1- میلان 61 امتیاز
2- اینتر 56 امتیاز
3- ناپولی 53 امتیاز
4- اودینزه 50 امتیاز
-------------------------
12- جنوآ 35 امتیاز
-------------------------
18- لچه 28 امیتاز 
19- برشا 25 امتیاز
20- باری 16 امتیاز
کد مطلب 1268534

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