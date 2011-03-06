مراجعه 1400 نفر به ستاد ارتباطات مردمی آموزش و پرورش لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی غلامزاده در این رابطه به خبرنگاران گفت: این ستاد از صبح چهارشنبه 11 اسفند تا عصر پنج شنبه با استقرار در اداره کل آموزش و پرورش به شکایات و درخواست های مردمی رسیدگی کرد.

وی خاطرنشان کرد: اعضاء ستاد ارتباطات مردمی در آموزش و پرورش لرستان میرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت و هیئت همراه و معاونین اداره کل بودند.

نماینده استانداری در ستاد ارتباطات مردمی مستقر در آموزش و پرورش لرستان با بیان اینکه در روز پایانی جلسه ای با حضور اعضاء ستاد در سالن کنفرانس اداره کل پیرامون بحث و بررسی شکایات و درخواست های مردمی برگزار شد، خاطر نشان کرد: عمده موضوعات درخواستی مراجعین در بحث استخدام و مسائل مربوط به فرهنگیان و درخواست تسهیلات بانکی به آنان بوده است.