147 فیلم در جشنواره پویانمایی نمایش داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، جشنواره بین المللی پویانمایی (انیمیشن) برای نخستین بار در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز آغاز به کار کرد.

مدیرکل کانون پرورش فکری استان البرز در حاشیه آغاز به کار این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: فیلم های منتخب این جشنواره در بخشهای مسابقه ایران، مسابقه دانشجویی ایران، مسابقه بین الملل، مسابقه دانشجویی بین الملل، نمایش ویژه، چشم انداز و فیلم های بلند همزمان با استان البرز در استانهای تهران، همدان و مازندران به نمایش در خواهد آمد.

صفی الله رمضانخانی افزود: این جشنواره از پانزدهم اسفند در محل کانون پرورش فکری استان البرز آغاز و تا نوزدهم اسفند ادامه خواهد داشت.

وی افزود: 830 فیلم از 66 کشور جهان و 730 فیلم هم در بخش داخلی در این جشنواره شرکت کردند که از میان این تعداد 12 فیلم در بخش فیلمهای داخلی و 135 فیلم هم در بخش فیلمهای خارجی به عنوان آثار برگزیده در طول این مدت به نمایش درخواهد آمد.

وی گفت: داورانی از کشورهای آلمان لهستان و کانادا و ایران کار داوری آثار این جشنواره را برعهده دارند.

این مسئول افزود: شرکت در جشنواره برای علاقه مندان رایگان خواهد بود و علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طریق وب سایت www.kanoonnews.ir یا با شماره تلفن 2820909 تماس حاصل نمایند.