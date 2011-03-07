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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۲۵

147 فیلم در جشنواره پویانمایی نمایش داده می شود

147 فیلم در جشنواره پویانمایی نمایش داده می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان البرز از نمایش 12 فیلم در بخش فیلمهای داخلی و 135 فیلم در بخش فیلمهای خارجی به عنوان آثار برگزیده در طول برگزاری جشنواره پویانمایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، جشنواره بین المللی پویانمایی (انیمیشن) برای نخستین بار در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز آغاز به کار کرد.

مدیرکل کانون پرورش فکری استان البرز در حاشیه آغاز به کار این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: فیلم های منتخب این جشنواره در بخشهای مسابقه ایران، مسابقه دانشجویی ایران، مسابقه بین الملل، مسابقه دانشجویی بین الملل، نمایش ویژه، چشم انداز و فیلم های بلند همزمان با استان البرز در استانهای تهران، همدان و مازندران به نمایش در خواهد آمد.

صفی الله رمضانخانی افزود: این جشنواره از پانزدهم اسفند در محل کانون پرورش فکری استان البرز آغاز و تا نوزدهم اسفند ادامه خواهد داشت.

وی افزود: 830 فیلم از 66 کشور جهان و 730 فیلم هم در بخش داخلی در این جشنواره شرکت کردند که از میان این تعداد 12 فیلم در بخش فیلمهای داخلی و 135 فیلم هم در بخش فیلمهای خارجی به عنوان آثار برگزیده در طول این مدت به نمایش درخواهد آمد.

وی گفت: داورانی از کشورهای آلمان لهستان و کانادا و ایران کار داوری آثار این جشنواره را برعهده دارند.

این مسئول افزود: شرکت در جشنواره برای علاقه مندان رایگان خواهد بود و علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طریق وب سایت www.kanoonnews.ir  یا با شماره تلفن 2820909 تماس حاصل نمایند.

کد مطلب 1268536

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