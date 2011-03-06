تظاهرات در مقابل مقر نخست وزیری / ادامه تلاشها برای مهار قیام مردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، هزاران بحرینی امروز با تجمع در برابر مقر نخست وزیری خواهان استعفای "خلیفه بن سلمان آل خلیفه" شدند اما نتوانستند جلسه هفتگی دولت را تعطیل کنند.

تظاهرات کنندگان خواستار اخراج خارجی های سنی که تابعیت بحرینی به آنها داده شده است شدند. تظاهرات کنندگان شعار می دادند اگر کسانی که به آنها تابعیت بحرینی داده شده است، اخراج نشوند، نخست وزیر را قبول نمی کنند.

"ریم خلیفه" یکی از روزنامه نگاران گفت : آنچه امروز صورت گرفت بخشی از تظاهرات و اقداماتی است که مخالفان و گروههای بحرینی برای اصلاحات سیاسی انجام می دهند. تظاهرات با وجود اقدامات دولت برای ایجاد هزاران شغل همچنان ادامه دارد و اقدامات برای مهار انقلاب بی ثمر بوده است

تلاش رژیم برای خشم مردم بحرین

"الشیخ راشد بن عبدالله آل خلیفه" وزیر کشور بحرین گفت: "ملک حمد بن عیسی آل خلیفه" دستور شغلهای جدید در نهادهای دولتی را صادر کرده است که بنا است بیست هزار شغل جدید ایجاد شود.

وی افزود: امیدواریم که این اقدام گامی مثبتی برای امنیت مردم باشد و گفتگوی مثبت بهترین وسیله برای تحقق ثبات سیاسی و طرح خواسته ها است.

واکنش مخالفان

مخالفان تلاش حکومت بحرین برای ایجاد شغلهای جدید را اقدامی برای راضی کردن معترضین شیعه که خود را محروم از کارهای دولتی و استخدام در دوایر دولتی می بینند محسوب کردند. هر چند که مسئولان بحرینی واکنشی به این موضوع نکردند و جزئیات طرح ایجاد شغل را روشن نکردند.