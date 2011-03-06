جشنواره روش های تربیتی در لرستان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، رئیس گروه مشاوره تربیتی آموزش و پرورش استان لرستان در مراسم پایانی این جشنواره در سخنانی اظهار داشت: پس از اعلام فراخوان جسنواره روش های تربیتی تعداد ۱۵۰اثر تربیتی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

فرهاد فرهاد پور ادامه داد: این در حالیست که پس از داوری تعداد ۱۲ اثر در این جسنواره برتر شناخته شده و به مرحله کشوری راه یافتند.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را شناسایی و ارائه برنامه ها و روش های موفق و کار آمد تربیتی، ایجاد انگیزه در بین مربیان امور تربیتی و معاونین پرورشی، مشاوران و سایر منابع انسانی مدرسه جهت نو آوری و خلاقیت و ابتکار عمل در روش های تربیتی، فضاسازی به منظور ارائه و کاربست ابتکارات و خلاقیت های تربیتی استان، احصاء شیوه های احیای و تعمیم نقش تربیتی معلمان و سایر کارکنان مدرسه و فراهم کردن زمینه های کاربست تجارب تربیتی در خط مقدم جبهه فرهنگی تربیتی یعنی مدرسه برشمرد.

رئیس گروه مشاوره تربیتی آموزش و پرورش استان لرستان یادآور شد: آثار برتر جشنواره استانی روش های نوین تربیتی در مرحله کشوری این جشنواره که تیر ماه سال آینده در همدان برگزار می شود حضور دارند.

بنابراین گزارش در پایان این جشنواره روح اله رحیمی از شهرستان دلفان، لیلا بازگیر از خرم آباد، کریم دوستی از کوهدشت، آذر دخت محبی از شهرستان ازنا، مرضیه سلیمانی از بروجرد، محمد رضا وجدیان از شهرستان ازنا، یوسف جهان نژاد از ناحیه 2 خرم آباد، شاه کرم گراوند از کوهدشت، محمد رضا نور الهی از ناحیه 2 خرم آباد، صبا عادلی از ناحیه 2 خرم آباد، سید امیر قدمی از شهرستان دلفان و مهتاب اکبری از شهرستان الیگودرز به عنوان برگزیدگان جشنواره استانی روش های تربیتی معرفی شدند.