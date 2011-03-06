زنگ سبز در مدارس سراسر اصفهان نواخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، در مراسمی نمادین، زنگ سبز در مدرسه دخترانه بوعلی اصفهان نواخته شد.

این مراسم با حضور رییس اداره ناحیه سه آموزش و پرورش استان اصفهان و معاون اداری و پشتیبانی منابع طبیعی و آبخیزداری این استان برگزار شد.

رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه سه استان اصفهان در این مراسم گفت: درختکاری از نظر دین اسلام از اهمیت بالایی برخوردار است و به اندازه بخشیدن حیات به یک فرد مورد تاکید قرار گرفته است.

مهدی‌قلی گودرزی اضافه کرد: ایجاد فضای سبز و حفظ آن در بستر شهر و در میان مردم به ویژه کودکان سبب نشاط روحی و جسمی آنها می‌شود.

در ادامه این مراسم، معاون اداری و پشتیبانی منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان نیز با اشاره به اینکه سال 2011 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان سال جهانی جنگل نامگذاری شده، بیان داشت: یکی از اهداف این نامگذاری افزایش سطح آگاهی اقشار جامعه و تضمین حفظ جنگل‌ها برای نسل‌های حاضر و آینده است.

محمدعلی کاظمی افزود: بر همین اساس شعار هفته منابع طبیعی در سال جاری، "مدیریت جامع آبخیزها، ضامن امنیت حیاتی" نامگذاری شده است.

در ادامه این مراسم، از دانش‌آموزان برگزیده مسابقات منابع طبیعی با اهدا جوایزی تقدیر و تشکر به عمل آمد.

همچنین در پایان، مراسم نهال‌کاری با حضور دانش‌آموزان مدرسه دخترانه بوعلی اصفهان و مسئولان شرکت‌کننده برگزار شد.