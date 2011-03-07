ریاست چین بر شورای امنیت/ تاکید بر لزوم تغییر راهبرد آمریکا در افغانستان

اعزام 2 هزار نیروی حافظ صلح سازمان ملل به ساحل عاج

"چوئی یونگ جین" نماینده سازمان ملل متحد در شهر ابیجان گفت : چیزی که ما به دنبال آن هستیم، ممانعت از بروز خشونت است که از 19 فوریه تا کنون شدت یافته است.



در حال حاضر حدود 8 هزار نظامی کلاه آبی سازمان ملل متحد مسئولیت برقراری صلح در ساحل عاج و حفاظت از "الحسن واتارا" نامزد پیروز انتخابات ریاست جمهوری این کشور را عهده دارند.

سازمان ملل خواستار بازنگری راهبرد آمریکا در افغانستان شد

در پی کشته شدن 9 کودک افغانی در نتیجه حملات هوایی آمریکا، سازمان ملل متحد خواستار بازبینی راهبرد واشنگتن در این کشور شد.

هوایپماهای بدون سرنشین آمریکا سه شنبه گذشته روستای "ننگلام" در منطقه کوهستانی ولایت کونار را مورد هدف قرار دادند که در این منطقه اعضای طالبان حضور نداشتند و تنها 10 کودک مشغول جمع آوری هیزم بودند که در نتیجه این حمله 9 کودک بیگناه افغانی جان سپردند و یک کودک دیگر به شدت زخمی شدند.

سازمان ملل کمک نظامی زیمبابوه به ساحل عاج را بررسی می کند

درپی افزایش درگیریهای نظامی بین هواداران دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ساحل عاج، سازمان ملل متحد کمکهای نظامی خارجی به رژیم "لوران گباگبو" را مورد بررسی قرار می دهد.

سازمان ملل متحد اعلام کرد : کمک نظامی زیمبابوه به ساحل عاج برخلاف تحریمهای این سازمان بوده و باید مورد بررسی قرار گیرد.

بر این اساس دولت زیمبابوه با وجود اعمال تحریمهای سازمان ملل متحد علیه ساحل عاج اقدام به کمک نظامی به گباگبو کرده است. به گفته مقامهای سازمان ملل متحد، اقدام زیمبابوه در انتقال سلاح به ساحل عاج موضوعی جدی است.

اظهارات " سوزان رایس" درباره قذافی

"سوزان رایس" نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی درباره ادامه موج اعتراضات گسترده مردمی علیه رژیم دیکتاتوری این کشور و در تلاش برای مصادره مردم مسلمان لیبی، از "معمر قذافی" خواست این کشور را ترک کند.

وی در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS بر لزوم جلوگیری از گسترش خشونتها در لیبی تاکید کرد. به گفته رایس، کشتار مردم لیبی توسط ارتش قذافی نشان داد که وی رهبر نامناسبی برای این کشور است.

این سخنان در حالی از سوی مقامهای آمریکایی مطرح می شود که کشتیهای جنگی این کشور از چند روز پیش عازم دریای مدیترانه شده و در حال نزدیک شدن به سواحل لیبی هستند.

تعلیق عضویت لیبی در شورای حقوق بشر سازمان ملل

پس از تاکید "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل بر انجام اقدامات قاطعانه علیه "معمر قذافی" دیکتاتور لیبی، اعضای این نهاد بین المللی به اتفاق آرا موافقت خود را با به تعلیق درآوردن فعالیت این کشور در شورای حقوق بشر اعلام کردند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو خواستار به تعلیق درآمدن فعالیت لیبی در این شورا شد که برای صدور قطعنامه ای علیه این کشور دو سوم از اعضای مجمع عمومی باید موافقت خود را با آن اعلام می کردند.

اظهارات لاوروف درباره امکان کاهش تحریم های ایران

وزیر خارجه روسیه دهم اسفند ماه از امکان کاهش تحریم ایران خبر داد و گفت: اگر تهران گام‌های ملموسی در مسیر رفع نگرانی‌ مربوط به برنامه هسته‌ای خود بردارد، امکان کاهش تحریم‌ها وجود دارد.

"سرگئی لاوروف" که یک روز پس از گفتگوهای خود با هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران در ژنو سخن می‌گفت، اظهار داشت: قدرت‌های جهانی باید در قبال ایران رویکردی گام به گام داشته‌ باشند و ایران نیز باید به قطعنامه‌های شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ مثبت دهد.

وی افزود: لازم است ما هم در پاسخ به اقدامات ایران و برای تشویق آنها اقداماتی از جمله کاستن از میزان تحریم‌ها انجام دهیم.

گفتگوی اوباما و مون درباره تحولات لیبی و ساحل عاج

"سوزان رایس" نماینده آمریکا در سازمان ملل از گفتگوهای نهم اسفند ماه رئیس جمهوری این کشور با دبیرکل سازمان ملل درباره تحولات لیبی و ساحل عاج در کاخ سفید خبر داد.

وی افزود: سازمان ملل نقش مثبت و مهمی را در تحولات لیبی ایفا کرده است. اوباما و بان کی مون در این دیدار همچنین نگرانی خود را درباره افزایش خشونت ها در ساحل عاج و لیبی ابراز داشتند.

فرار دهها هزار سودانی از منطقه مرزی نفت خیز ابیی

سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد: در پی افزایش درگیریهای خشونت بار در منطقه ابیی در مرز بخش شمالی و جنوبی سودان دهها هزار نفر از ساکنان به مناطق امن گریختند.

سازمان ملل متحد همچنین با اعلام این مطلب از اعزام صدها نفر از نیروهای حافظ صلح خود به این منطقه برای پایان دادن به درگیریها خبر داده است.

چین ریاست دوره ای شورای امنیت را برعهده گرفت

گرچه ماه گذشته ریاست دوره ای شورای امنیت سازمان ملل برعهده برزیل بود، دولت چین اول مارس (دهم اسفند ماه) ریاست دوره ای شورای امنیت را به مدت یک ماه برعهده گرفت.

در همین حال "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل 24 فوریه در مقر این نهاد بین المللی در نیویورک با نماینده دائم چین در شورای امنیت دیدار کرد.