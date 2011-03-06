4600 دقیقه برنامه پیرامون سفر هیئت دولت به لرستان در رسانه ملی پخش شد

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، فتاح کمری در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: صدا و سیمای مرکز لرستان همزمان با سفر سوم رییس جمهوری و اعضای هیئت دولت به لرستان بیش از 4 هزار و 640 دقیقه برنامه را در قالب های مختلف تولید کرد.

وی با بیان اینکه این برنامه ها از طریق بخش های مختلف این مرکز در فاصله زمانی 9 تا 14 اسفندماه جاری پخش شده است، یادآور شد: این برنامه ها شامل یک هزار و 60 دقیقه برنامه در حوزه تولید، 120 دقیقه برنامه در حوزه پخش رادیو، 330 دقیقه خبر رادیویی و تلویزیون استانی و 10 دقیقه ارتباط خبری با شبکه های اول و خبر بوده است.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان ادامه داد: همچنین در این مدت 50 دقیقه گزارش تصویری و خبری ارسالی به شبکه های سراسری، 25دقیقه ارتباط خبری با شبکه های مختلف سراسری رادیو، 40 مورد اخبار مکتوب ارسالی به شبکه های سراسری رایویی و تلویزیونی نیز تهیه، تولید و پخش شده است.

کمری با اشاره به هیه و پخش دو هزار و 580 دقیقه برنامه تلویزیونی، افزود: این برنامه ها شامل مستند، سخنرانی، نماهنگ، زیرنویس و موسیقی تصویر، تیزر و ترکیبی زنده در راستای ترغیب حضور مردم در مراسم استقبال، پخش زنده رادیویی و تلویزیونی حضور مردم در مسیر استقبال، پخش زنده سخنرانی رییس جمهوری در جمع مردم خرم آباد، مصاحبه های خبری اعضای هیئت دولت و حضور رییس جمهوری در استودیو برنامه شبانه افلاک بوده است.