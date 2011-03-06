تلفات سنگین مزدوران قذافی در مصراته/ واکنش انگلیس به دستگیری نظامیان خود

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه های الجزیره و العربیه گزارش دادند که جنگ و گریز میان نیروهای قذافی و انقلابیون در نزدیکی منطقه بن جواد ادامه دارد.

این منابع همچنین از پروازهای گسترده جنگنده های قذافی بر فراز البریقه و دفع حمله نیروهای قذافی به مصراته از سوی انقلابیون و تلفات سنگین آنها و نیز به اسارت در آمدن بیست مزدور قذافی خبر دادند.



همچنین انقلابیون توانستند یک دستگاه تانک ارتش قذافی را به غنیمت بگیرند.

شاهدان عینی از حمله بالگردهای قذافی به بن جواد و کشته شدن 18 نفر در مصراته و گلوله باران شدید راس لانوف و البریقه از سوی گردانهای قذافی خبر دادند.

از سوی دیگر" ویلیام فاکس" وزیر دفاع انگلیس در واکنش به دستگیری تنی چند از سربازان این کشور در بنغازی به وسیله نیروهای انقلابی، این افراد را دیپلمات خواند!

همچنین "اکمل الدین احسان اوغلو" دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی ضمن اعلان برگزاری نشست فوق العاده این سازمان در سه شنبه برای بررسی اوضاع لیبی از همه سازمانهای اسلامی و بین المللی خواست که کمکهای ضروری به آوارگان لیبی که به کشورهای همسایه گریخته اند، ارسال کنند.