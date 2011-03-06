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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۲۱:۰۴

عثمانی خبر داد:

تصویب آیین نامه داخلی کمیسیون تلفیق

تصویب آیین نامه داخلی کمیسیون تلفیق

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان این‌که در نشست امروز کمیسیون تلفیق، آیین‌نامه داخلی این کمیسیون برای بررسی لایحه بودجه سال 90 کشور تصویب شد، گفت: در نشست فردا، چارچوب اساسی درباره رسیدگی به این لایحه بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر محمدقسیم عثمانی با بیان این‌که نشست کمیسیون تلفیق، فردا(دوشنبه 16 اسفند) برگزار می‌شود، تصریح کرد: تا زمانی که گزارش‌های کمیسیون‌ها درباره لایحه بودجه سال 90 کشور به این کمیسیون ارائه نشود، نشست‌های این کمیسیون رسمیت پیدا نمی‌کند.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر این‌که آیین‌نامه داخلی کمیسیون تلفیق درباره بررسی لایحه بودجه سال آینده کشور تصویب شده است، گفت: اعضا در نشست فردای کمیسیون تلفیق، چارچوب اساسی درباره رسیدگی به این لایحه و همچنین پیشنهادهای نمایندگان درباره این لایحه را بررسی می‌کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، افزود: طبق قانون، کمیسیون‌ها این هفته باید گزارش نهایی خود را درباره لایحه بودجه سال آینده به کمیسیون تلفیق ارائه کنند.

کد مطلب 1268546

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