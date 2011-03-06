جام یادگار امام با قهرمانی ایران پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پایان سی و یکمین دوره رقابت‌های بین المللی جام یادگار امام(ره) که غروب شنبه در ورزشگاه حیدریان قم برگزار شد، تیم کشتی فرنگی ایران با هفت مدال طلا و کسب 70 امتیاز مقام نخست و تیم‌های قرقیزستان و ترکیه به ترتیب با کسب 55 و 54 امتیاز به مقام دوم و سوم دست یافتند و همچنین روسیه با 39 امتیاز مقام چهارم‌‏، آذربایجان با 37 امتیاز مقام پنجم و ارمنستان نیز با 28 امتیاز به مقام ششم این دور از پیکار‌ها دست یافت.



این سی و یکمین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی فرنگی جام فجر و هفتمین دوره رقابت‌های جام یادگار امام‌(ره) بود که با شرکت 121 کشتی‌گیر از کشورهای ایران، روسیه، ترکیه، آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، قرقیزستان و ترکمنستان طی روزهای شنبه و یکشنبه 14 و 15 اسفندماه در سالن شهید حیدریان قم برگزار شد.



در این پیکار‌ها 28 داور بین المللی داخلی و خارجی حضور داشتند که هشت داور آن از کشورهای عراق، ارمنستان، آذربایجان، ترکمنستان، قرقیزستان، ترکیه و روسیه و 20 داور از ایران قضاوت کردند که بیشتر آن‌ها داوران المپیکی و درجه یک و دو بودند.



در وزن 55 کیلوگرم یاسین بهرامی‌پور، در وزن 60 کیلوگرم عبدالحمد پاپی ، در وزن 66 کیلوگرم علی محمدی، در وزن 74 کیلوگرم محسن قاسمی، در وزن 84 کیلوگرم داود اخباری ، در وزن 96 کیلوگرم داود گیل نیرنگ و در وزن 120 کیلوگرم نیز امیر قاسمی منجزی همگی از ایران به مدال طلا دست یافتند.