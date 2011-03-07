اتاق فکر شهروندان نخبه ساروی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رضایی فرح آبادی رئیس شورای اسلامی شهر ساری عصر یکشنبه در سیصد و بیست و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری گفت: با این تعداد نخبگان جلساتی کارشناسی برگزار و مقرر شد از این افراد در جهت عمران و توسعه شهری به کارگیری شود.

وی در ادامه سخنانش خاطر نشان کرد: برای ارتقای سطح کیفی طرح دریا با یک سرمایه گذاربخش خصوصی به نام شرکت پردیس ماهان قراردادی منعقد شد و به سرمایه گذار مدت دو ماه فرصت دادیم تا طرح خود را آماده کند که ظاهرا طرح های مربوطه توسط یک هیئت کارشناسی آلمانی آماده شده وبرای اجرا باید بررسی نهایی آن از سوی شورا صورت گیرد.



رئیس شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به در پیش بودن تعطیلات نوروزی اظهار داشت: در این ایام میهمانان زیادی خواهیم داشت و برای سرویس دهی مناسب به آنها باید ستاد استقبال از مسافران نوروزی در شهرداری تشکیل شود.

وی افزود: در این رابطه طرحی به نام طرح خوش آمد گویی داریم که درآن نیروها برای خیر مقدم به میهمانان در ورودی شهر مستقر می شوند.



رضایی، در خصوص ایجاد مسیر عبور نابینایان در پیاده روها یادآور شد: در قسمت هایی که مسیر عبور نابینایان تعبیه شده ظاهرا ایراداتی دارد که باید برطرف شود. علاوه براین جهت زیبا سازی شهر کارهایی مثل رنگ آمیزی ، جمع آوری تابلوها باید انجام شود.



رئیس شورای شهر ساری با تاکید بر ضرورت توزیع بسته های اطلاع رسانی بین مسافران گفت: ما باید تلاش کنیم حد امکان مدت اقامت مسافران در شهرمان را افزایش دهیم چراکه به نفع شهروندان ما است واین امر با ارائه خدمات بهتر وبیشتر میسر است.



رضایی در خاتمه اقدامات شهرداری ساری جهت ساماندهی دست فروشان را در خور تقدیر وتحسین دانست.