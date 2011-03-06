درخشش گروه موسیقی "فجر" لرستان در جشنواره غرب کشور

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، گروه موسیقی "فجر" شهرستان الشتر شامل 9نفر از هنرمندان موسیقی این شهرستان به سرپرستی "اردشیر رضایی" در دومین جشنواره موسیقی غرب کشور موفق به کسب مقام اول در بخش موسیقی نواحی(سنتی) شد.

بنابر این گزارش دومین جشنواره موسیقی غرب کشور با حضور 24 گروه موسیقی از پنج استان غرب، در دو بخش موسیقی کلاسیک ایرانی و موسیقی نواحی غرب کشور در مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج برگزار شد.

در این دوره از جشنواره موسیقی غرب کشور گروه های هنری از استان های آذربایجان غربی، کرمانشاه، همدان، لرستان و کردستان حضور داشتند.