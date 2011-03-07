به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حسن قریشی یکشنبه در نشست ستاد جشن نوروز اصفهان اظهار داشت: نوروز حس همبستگی را در میان مردم افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه باید برنامه‌های شاد را برای ایام نوروز در سطح شهر ترویج دهیم، افزود: تمام ارگانها و دستگاه‌های دولتی باید در توسعه و ترویج برنامه‌های مفید و آموزنده در ایام نوروز همکاری کنند تا با ارائه این برنامه‌ها نشاط و شادابی را در جامعه بدمیم.

مدیر‌کل امور اجتماعی استانداری اصفهان تصریح کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروی انتظامی برنامه‌های خوبی را برای ایام نوروز پیش‌بینی کرده‌اند و بار سنگین برنامه‌های فرهنگی را نیز شهرداری بر عهده دارد.

وی به اهداف تشکیل جشن جهانی نوروز اشاره کرد و ادامه داد: توجه‌ به آیینها، آدابها و سنن ملی مطلوب و آموزنده موجب تقویت وحدت و همبستگی در جامعه می‌شود.

قریشی بیان داشت: آداب و سنتهای اصیل ایرانی مانند عید نوروز که مغایرتی با آموزه‌های دینی ندارند از گرایش مردم به مراسم و نماد‌های غربی همچون کریسمس و ولنتاین جلوگیری می‌کند.

وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از هجوم فرهنگی غرب در تمدن ایرانی و اسلامی، تاکید کرد: آداب و سنن در حوزه‌ کشور‌ها با تمدن ایرانی و اسلامی، همبستگی میان این کشور‌ها و ملتهایشان را ارتقا می‌بخشد و از هجوم فرهنگی غرب مصون می‌سازد.

مدیر‌کل امور اجتماعی استانداری اصفهان گفت: هزینه برنامه‌های ایام نوروز براساس تصویب ستاد مرکزی جشن جهانی نوروز از اعتبارات فرهنگی به استان پرداخت می‌شود.

وی به برگزاری مراسم باشکوه تحویل سال اشاره کرد و بیان داشت: سازمان تبلیغات باید با همکاری نهاد‌های دیگر مراسم با‌شکوه تحویل سال را در محل بقاع متبرکه و اماکن زیارتی با حضور مسئولان برگزار کند.

قریشی تصریح کرد: بنیاد شهید انقلاب اسلامی باید با همکاری سازمانهای فرهنگی در صبح روز عید از خانواده‌هایی که بیشترین شهید را تقدیم اسلام و انقلاب کرده‌اند بازدید کند و مسئولان محلی به همراه ائمه جمعه و جماعات و مردم در پنجشنبه پایان سال و صبح روز عید در گلزار شهدا حضور داشته باشند.

وی با اشاره به اجرای بازیها و ورزشهای سنتی در اماکن تفریحی در ایام نوروز، افزود: سازمان تربیت بدنی استان وظیفه اجرای بازیها و ورزشهای سنتی مانند ورزش باستانی و بومی مختص اقوام و مناطق جغرافیایی ایران در اماکن تفریحی را در ایام نوروز بر عهده دارد.

مدیر‌کل امور اجتماعی استانداری اصفهان ادامه داد: موسیقی زنده و نوروز‌خوانی در کنار جشنواره و مجموعه برنامه‌های دیگر در ایام نوروز در مجامع عمومی برگزار و از اجرای مراسم کنسرت خودداری شود.

وی به چاپ و انتشار نوروز‌نامه اشاره و اضافه کرد: چاپ و انتشار نوروز‌نامه، بروشور و کتابچه‌ای در مورد نوروز برای مسافران و گردشگران نوروزی ضرورت داشته و این برنامه توسط سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی استان با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی استان اجرا می‌شود.

قریشی با اشاره به ضرورت آشنایی مسافران و گردشگران نوروزی با آداب و سنن خاص استان اصفهان در ایام نوروز، بیان داشت: برای آشنایی مسافران و گردشگران نوروزی با آداب و سنن خاص استان در ایام نوروز باید نمایشگاه عکس و پوستر در استان ایجاد شود.