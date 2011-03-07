نفرات برتر مسابقات کشتی آزاد روستایی خراسان رضوی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در این دوره از مسابقات ورزش روستایی و عشایری خراسان رضوی 38 کشتی گیر از هشت شهرستان در هفت وزن در سالن تختی قوچان باهم به رقابت، پرداختند.

دروزن 55 کیلوگرم، جواد تژم از درگز، مصطفی دربندی از جوین و علی نخعی از کاشمر به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

در وزن 60 کیلوگرم، سید محمد خوشدل از قوچان و محمد منظریان از زاوه مقام های اول و دوم را کسب کردند و مهدی محمدی از درگز و مهدی عباس آباد عربی از جوین مشترکا سوم شدند.

دروزن 66 کیلوگرم، محمد باقر ایزدی از قوچان، حسین رنجبر از قوچان و عباس قوی باز و از درگز به ترتیب مقام اول تا سوم را بدست آوردند.

در وزن 74 کیلوگرم، منصور مهدیان و شاهین شکری هر دو از قوچان رتبه های اول ودوم را شکسب کردند و فرامرز عباسی زاده از زاوه و مهدی حسن پور از بردسکن مشترکا سوم شدند.

دروزن 84 کیلوگرم، سهراب اسکندر فیلابی از قوچان و امیر رمضان پور از چناران اول ودوم شدند ومحمد آذراختر از زاوه و علی تاج محمدی از جوین مشترکا مقام سوم را بدست آوردند.

در وزن 96 کیلوگرم، مصطفی محمدخانی از چناران، احسان مرادعلیزاده از قوچان وسجاد صفری از درگز به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

در وزن 120 کیلوگرم، شهاب الدین سبحانی از قوچان، داریوش حضرتی از درگز و محمد قنبرپور از قوچان مقام اول تا سوم را بدست آوردند.

در پایان قوچان با 59 امتیاز مقام اول، درگز با 44 امتیازمقام دوم، جوین با 40 امتیاز مقام سوم و زاوه با 26 امتیازمقام چهارم راکسب کردند.



