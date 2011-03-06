اعتراضات مردمی هرگز در چین رخ نخواهد داد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، "وانگ هوئی" رئیس اداره اطلاعات چین با بیان این مطلب اظهار داشت : این اتفاق در خیابانهای شهرهای چین روی نخواهد داد چرا که چینی ها به دنبال ثبات کشورشان هستند.

در هفته های اخیر اعلامیه های اینترنتی بی شماری از سوی مخالفان دولت چین منتشر شده که مردم را به راهپیمایی علیه دولت در خیابانهای پکن و دیگر شهرهای چین فرا خوانده است.

با این حال نیروهای امنیتی چین با حضور در معابر و اماکن پر رفت و آمد پکن و دیگر شهرها اجازه تجمع به معترضین را نمی دهند و در این میان دهها نفر از جمله چند خبرنگار خارجی را بازداشت کرده اند.

دولت چین خبرنگاران خارجی ساکن این کشور را تهدید کرده است که در صورت انتشار گزارشهایی درباره اعتراضات مردمی، آنها را بازداشت و دفاترشان را تعطیل خواهد کرد، اقدامی که با انتقادهای برخی مقامهای غربی از جمله آمریکا روبرو شده است.

گفتنی است روز گذشته روزنامه پکن دیلی وابسته به حزب کمونیست در مقاله ای هشدار داد که نیروهای امنیتی به شدت با هرگونه ناآرامی در شهرهای این کشور برخورد خواهند کرد.