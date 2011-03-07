  1. استانها
  2. اصفهان
۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۵۴

در ایام نوروز؛

راویان فتح به معرفی مکانهای تاریخی اصفهان به گردشگران می‌پردازند

راویان فتح به معرفی مکانهای تاریخی اصفهان به گردشگران می‌پردازند

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: برای بازگو کردن مکانهای ارزشی و تاریخی شهر اصفهان راویان فتح در نظر گرفته شود که به توصیف این مکانها را برای گردشگران بپردازند.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، جعفر عسگری یکشنبه در نشست جشن نوروز در اصفهان اظهار داشت: در ایام نوروز باید در گلستان شهدا، کاخ چهلستون و میدان امام (ره) هفت‌سین‌های نمادینی را با ابتکارات محلی ایجاد کنیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان به کشور‌های پایبند به سنت نوروز اشاره و تصریح کرد: شهر اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن باید از گروه‌های فرهنگی و هنری کشور‌های پایبند به سنتهای نوروزی در ایام نوروز برای مسافرت به این شهر دعوت کند.

وی اضافه کرد: در شب 12 فروردین به مناسبت روز جمهوری اسلامی ایران باید در شهر اصفهان نور‌افشانی ایجاد کنیم چراکه اجرای این نور‌افشانی مخاطبان زیادی را جذب می‌کند.

عسگری با اشاره به گلستان شهدا و مناطق ارزشی شهر اصفهان، تاکید کرد: برای بازگو کردن مکانهای ارزشی شهر اصفهان راویان فتح در نظر گرفته شود که به توصیف این مکانها را برای گردشگران بپردازند.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری باید در ایام نوروز کارت پستالی را به مناسبت جشن جهانی نوروز برای تمام شهروندان و به ویژه خانواده‌های شهدا و ایثار‌گر ارسال کند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه ورزشهای قدیمی و باستانی باید برای مردم احیا شود، اظهار داشت: اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان باید با برگزاری جشنواره ورزشی در ایام نوروز، ورزشهای قدیمی و باستانی را برای مردم احیا کند.

وی در ادامه سخنان خود گفت: باید در مکانهای پر‌تردد و پر‌جمعیت شهر اصفهان در صبح و بعد‌از‌ظهر جشنهایی برای مخاطبان برگزار شود و این جشنها بازتاب خوبی در شهر اصفهان دارد.

عسگری به برگزاری مسابقه فرهنگی در ایام نوروز اشاره کرد و افزود: برای احیای سنتهای ایرانی باید مسابقه فرهنگی در ایام نوروز برای مردم اجرا شود.

کد مطلب 1268558

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها