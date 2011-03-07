به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، جعفر عسگری یکشنبه در نشست جشن نوروز در اصفهان اظهار داشت: در ایام نوروز باید در گلستان شهدا، کاخ چهلستون و میدان امام (ره) هفت‌سین‌های نمادینی را با ابتکارات محلی ایجاد کنیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان به کشور‌های پایبند به سنت نوروز اشاره و تصریح کرد: شهر اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن باید از گروه‌های فرهنگی و هنری کشور‌های پایبند به سنتهای نوروزی در ایام نوروز برای مسافرت به این شهر دعوت کند.

وی اضافه کرد: در شب 12 فروردین به مناسبت روز جمهوری اسلامی ایران باید در شهر اصفهان نور‌افشانی ایجاد کنیم چراکه اجرای این نور‌افشانی مخاطبان زیادی را جذب می‌کند.

عسگری با اشاره به گلستان شهدا و مناطق ارزشی شهر اصفهان، تاکید کرد: برای بازگو کردن مکانهای ارزشی شهر اصفهان راویان فتح در نظر گرفته شود که به توصیف این مکانها را برای گردشگران بپردازند.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری باید در ایام نوروز کارت پستالی را به مناسبت جشن جهانی نوروز برای تمام شهروندان و به ویژه خانواده‌های شهدا و ایثار‌گر ارسال کند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه ورزشهای قدیمی و باستانی باید برای مردم احیا شود، اظهار داشت: اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان باید با برگزاری جشنواره ورزشی در ایام نوروز، ورزشهای قدیمی و باستانی را برای مردم احیا کند.

وی در ادامه سخنان خود گفت: باید در مکانهای پر‌تردد و پر‌جمعیت شهر اصفهان در صبح و بعد‌از‌ظهر جشنهایی برای مخاطبان برگزار شود و این جشنها بازتاب خوبی در شهر اصفهان دارد.

عسگری به برگزاری مسابقه فرهنگی در ایام نوروز اشاره کرد و افزود: برای احیای سنتهای ایرانی باید مسابقه فرهنگی در ایام نوروز برای مردم اجرا شود.