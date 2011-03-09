  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۱۳

"تراژدی اصلاح مدرسه امریکایی" منتشر می‌شود

کتاب "تراژدی اصلاح مدرسه امریکایی" نوشته رونالد ایوانز به‌زودی در 288 صفحه و به زبان انگلیسی از سوی انتشارات پالگریو مک‌میلان منتشر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همواره دو معضل در رابطه با اصلاح مدرسه در امریکا محل توجه بوده است، یکی سیاستهای برنامه آموزشی و دوم کلاس درس که هر دو در مواجهه با مطالعات اجتماعی در دهه شصت، تحلیل رفتند و در آنها از یک سو معلمان و توسعه‌دهندگان برنامه درسی حضور داشتند و در سوی دیگر فعالان محافظه‌کار قرار می‌گرفتند که مصمم به خنثی کردن جریانات دهه شصت بودند.

کتاب "تراژدی اصلاح مدرسه امریکایی: چگونه سیاستهای برنامه آموزشی و معضلات ما سبب انحراف از دموکراسی می‌شود؟" دربرگیرنده تاریخی مستند از دوره اصلاحات مدرسه در امریکا، با تأکید خاص بر علوم اجتماعی در این کشور است که نویسنده در آن می‌کوشد با توجه به تجربه جامعه امریکا در این زمینه به بررسی انتقادی اهداف آموزش و پرورش بپردازد و نشان دهد که تاریخ آموزش و پرورش در قرن گذشته در این کشور، میدان نبردی ایدئولوژیک بوده است.

کد مطلب 1268559

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها