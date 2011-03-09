به گزارش خبرگزاری مهر، همواره دو معضل در رابطه با اصلاح مدرسه در امریکا محل توجه بوده است، یکی سیاستهای برنامه آموزشی و دوم کلاس درس که هر دو در مواجهه با مطالعات اجتماعی در دهه شصت، تحلیل رفتند و در آنها از یک سو معلمان و توسعه‌دهندگان برنامه درسی حضور داشتند و در سوی دیگر فعالان محافظه‌کار قرار می‌گرفتند که مصمم به خنثی کردن جریانات دهه شصت بودند.

کتاب "تراژدی اصلاح مدرسه امریکایی: چگونه سیاستهای برنامه آموزشی و معضلات ما سبب انحراف از دموکراسی می‌شود؟" دربرگیرنده تاریخی مستند از دوره اصلاحات مدرسه در امریکا، با تأکید خاص بر علوم اجتماعی در این کشور است که نویسنده در آن می‌کوشد با توجه به تجربه جامعه امریکا در این زمینه به بررسی انتقادی اهداف آموزش و پرورش بپردازد و نشان دهد که تاریخ آموزش و پرورش در قرن گذشته در این کشور، میدان نبردی ایدئولوژیک بوده است.